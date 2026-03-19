Микроэлектроника: Южнокорейские ученые подтвердили возможность длительной работы ИИ-чипов в условиях космической радиации

19.03.2026,
Исследовательская группа Корейского института атомной энергии (KAERI) совместно с Университетом Чхунбук и бельгийским исследовательским центром IMEC экспериментально подтвердили возможность использования "синаптических транзисторов" для ИИ-чипов в условиях космической радиации.
Работа выполнена при поддержке Министерства науки и информационно-коммуникационных технологий Южной Кореи.
✦ Подробности
Ученые создали синаптический транзистор на основе оксида индия-галлия-цинка (IGZO). Испытания проводились с использованием протонного ускорителя KAERI: устройство облучали пучком протонов с энергией 33 МэВ, что соответствует радиационной нагрузке на низкоорбитальный спутник за более чем 20 лет работы.
После воздействия радиации исследователи зафиксировали некоторое снижение тока, однако ключевые функции полупроводника, включая переключение и синаптическую пластичность, остались стабильными.
✦ Практическая эффективность
В ходе нейроморфного моделирования с использованием набора рукописных цифр MNIST устройство продемонстрировало высокую точность распознавания — 92,61%. Также команда показала способность к 4-битным вычислениям через систему "резервуарных вычислений" (reservoir computing), применяемую для обработки временных рядов.
Результаты опубликованы в мартовском выпуске международного журнала Materials Science in Semiconductor Processing.
✦ Значение для отрасли
С расширением космических исследований растет потребность в полупроводниках, способных стабильно работать в условиях высокого уровня радиации для обработки данных ИИ и больших массивов информации на борту спутников. Существует уже несколько проектов создания элементов вычислительной сети на орбите, что позволит размещать ИИ в космосе.
Проект реализован в рамках программы Министерства науки по разработке радиационно-стойких полупроводников. В дальнейшем исследователи планируют минимизировать деградацию характеристик и расширить работу до проверки на уровне схем.
теги: искусственный интеллект микроэлектроника ИИ-чипы искусственный интеллект на орбите Южная Корея горизонты технологий новые материалы радстойкие полупроводники космос
