Микроэлектроника: Южнокорейские ученые подтвердили возможность длительной работы ИИ-чипов в условиях космической радиации

19.03.2026, MForum.ru

Исследовательская группа Корейского института атомной энергии (KAERI) совместно с Университетом Чхунбук и бельгийским исследовательским центром IMEC экспериментально подтвердили возможность использования "синаптических транзисторов" для ИИ-чипов в условиях космической радиации.

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и информационно-коммуникационных технологий Южной Кореи.

✦ Подробности

Ученые создали синаптический транзистор на основе оксида индия-галлия-цинка (IGZO). Испытания проводились с использованием протонного ускорителя KAERI: устройство облучали пучком протонов с энергией 33 МэВ, что соответствует радиационной нагрузке на низкоорбитальный спутник за более чем 20 лет работы.

После воздействия радиации исследователи зафиксировали некоторое снижение тока, однако ключевые функции полупроводника, включая переключение и синаптическую пластичность, остались стабильными.

✦ Практическая эффективность

В ходе нейроморфного моделирования с использованием набора рукописных цифр MNIST устройство продемонстрировало высокую точность распознавания — 92,61%. Также команда показала способность к 4-битным вычислениям через систему "резервуарных вычислений" (reservoir computing), применяемую для обработки временных рядов.

Результаты опубликованы в мартовском выпуске международного журнала Materials Science in Semiconductor Processing.

✦ Значение для отрасли

С расширением космических исследований растет потребность в полупроводниках, способных стабильно работать в условиях высокого уровня радиации для обработки данных ИИ и больших массивов информации на борту спутников. Существует уже несколько проектов создания элементов вычислительной сети на орбите, что позволит размещать ИИ в космосе.

Проект реализован в рамках программы Министерства науки по разработке радиационно-стойких полупроводников. В дальнейшем исследователи планируют минимизировать деградацию характеристик и расширить работу до проверки на уровне схем.

