Микроэлектроника: Исследование рынка доверенных электронных компонентов для КИИ

15.01.2026,
Делюсь свежим исследованием от Остэк-ЭК:
Оценка ёмкости российского рынка доверенных электронных компонентов 1-уровня - 36-54 тысячи пластин 200 мм в год с перспективой роста свыше 100 тысяч в год (с учетом закрытых отраслей - ВПК, космос, атомная промышленность). Это обеспечивает значительный потенциал для импортозамещения в условиях санкций.
Гарантированный государственный спрос на 100 тысяч пластин (через режим национальных закупок, систему форвардных контрактов, создание стратегических запасов и т. д.) позволит спланировать и реализовать соответствующее расширение производств с окупаемостью 7-10 лет. Инвестиции в расширение текущих мощностей по выпуску таких изделий - оправданы.
А вот в части изделий перспективного уровня (45-65 нм), емкость рынка оценивается всего в 3-5 тыс. пластин 300мм в год, что не может обеспечить загрузку современного фаба в коммерческих условиях (но может быть обусловлено стратегической необходимостью обладания технологиями).
Отмечается сохранение долгосрочной зависимость от импорта сложных компонентов – потребность оценивается в 108 тысяч пластин 2-го уровня.
Что еще привлекло внимание в обзоре:
Из-за фокуса на технологическом суверенитете, рынок растёт на фоне дефицита импортных компонентов. Ключевые сегменты - энергетика, транспорт, телеком, где требуются сертифицированные электронные компоненты для защиты от киберугроз.
Сохраняется зависимость от иностранных поставщиков (до 70% в некоторых областях), при этом есть значительные проблемы стандартизации и сертификации.
Перспективные направления - интеграция ИИ и квантовых технологий в электронные компоненты, развитие "доверенных" ПАК.
💎 Предлагаются такие выводы:
без ускоренного развития рынка доверенных электронных компонентов Россия сохранит отставание в критических отраслях. Отсюда вытекают рекомендации: усилить госмероприятия по импортозамещению, стандартизации и кадровой подготовки. Это стало бы ключом к технологической независимости: рынок готов к буму, но нужны значительные инвестиции в R&D и производство.
--
теги: микроэлектроника доверенные электронные компоненты КИИ критическая инфраструктура оценки рынка прогнозы
