Микроэлектроника: Sony и TSMC обсудили создание СП в области разработки и производства передовых датчиков изображений и физического ИИ

11.05.2026, MForum.ru

Подразделение Sony по выпуску полупроводников заключило предварительное соглашение о стратегическом партнерстве с TSMC с целью разработки и производства датчиков изображения следующего поколения, а также совместного изучения возможностей применения физического ИИ в таких областях, как автомобилестроение и робототехника. Пока что подписали только ни к чему не обязывающее MoU, но оно может стать основой для создания СП, в котором Sony планирует выступить мажоритарным и контролирующим акционером. Компании обсуждают потенциальные инвестиции в СП, которые, как ожидается, будут осуществляться поэтапно, в зависимости от рыночного спроса. Ожидается поддержка и со стороны правительства Японии.

Sony разместит линии разработки и производства на своем новом заводе в городе Коси, Япония. В рамках СП Sony использует свой опыт в проектировании датчиков, от TSMC ожидается поддержка в области технологических процессов и производства, что должно обеспечить появление высококачественной и современной продукции – датчиков с улучшенными параметрами.

Подробностей о потенциальных совместных разработках в сфере автомобилестроения и робототехники практически не было анонсировано, но СП, как ожидается, будет заниматься и этими темами.

Возможное партнерство с TSMC – это попытка защитить лидирующие позиции Sony на рынке датчиков изображения в условиях растущей конкуренции. С долей рынка более 50%, Sony является мировым лидером в этой сфере, но Samsung Electronics активно наращивает свое присутствие в этом сегменте рынка, в том числе укрепляя сотрудничество с таким ключевым клиентом Sony, как Apple. Партнерство с TSMC должно позволить Sony разделить с этой компанией растущие затраты на НИОКР и производство. TSMC с интересом смотрит на рынок Японии и постепенно наращивает присутствие на нем.

Что же будут создавать совместно Sony и TSMC. Можно предположить, что речь идет о переходе от простых преобразователей света в своего рода «полу-ИИ» чипы. В них будут играть роль не только «классические» параметры вроде разрешения, но и возможности многослойного 3D-стекинга (компетенции TSMC) и встроенной обработки данных с использованием ИИ (edge AI), высокая энергоэффективность и надежность, что важно для автопрома.

Планы создания СП отражают новую стратегию Sony – fab-light, нацеленную на оптимизацию активов и фокусировку на интеллектуальной собственности. Для Sony выход в сегменты автомобильных сенсоров и компонентов для робототехники – это направления роста. Прогнозы роста рынка автомобильных датчиков изображения – с 2.4 млрд в 2024 году до 4.6 млрд в 2027 году. Потенциал роста всех типов сенсоров изображений (CMOS и далее) оценивают в $54.6 млрд к 2035 году.

