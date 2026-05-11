Микроэлектроника: Sony и TSMC обсудили создание СП в области разработки и производства передовых датчиков изображений и физического ИИ

MForum.ru
11.05.2026,
Подразделение Sony по выпуску полупроводников заключило предварительное соглашение о стратегическом партнерстве с TSMC с целью разработки и производства датчиков изображения следующего поколения, а также совместного изучения возможностей применения физического ИИ в таких областях, как автомобилестроение и робототехника. Пока что подписали только ни к чему не обязывающее MoU, но оно может стать основой для создания СП, в котором Sony планирует выступить мажоритарным и контролирующим акционером. Компании обсуждают потенциальные инвестиции в СП, которые, как ожидается, будут осуществляться поэтапно, в зависимости от рыночного спроса. Ожидается поддержка и со стороны правительства Японии.
Sony разместит линии разработки и производства на своем новом заводе в городе Коси, Япония. В рамках СП Sony использует свой опыт в проектировании датчиков, от TSMC ожидается поддержка в области технологических процессов и производства, что должно обеспечить появление высококачественной и современной продукции – датчиков с улучшенными параметрами.
Подробностей о потенциальных совместных разработках в сфере автомобилестроения и робототехники практически не было анонсировано, но СП, как ожидается, будет заниматься и этими темами.
Возможное партнерство с TSMC – это попытка защитить лидирующие позиции Sony на рынке датчиков изображения в условиях растущей конкуренции. С долей рынка более 50%, Sony является мировым лидером в этой сфере, но Samsung Electronics активно наращивает свое присутствие в этом сегменте рынка, в том числе укрепляя сотрудничество с таким ключевым клиентом Sony, как Apple. Партнерство с TSMC должно позволить Sony разделить с этой компанией растущие затраты на НИОКР и производство. TSMC с интересом смотрит на рынок Японии и постепенно наращивает присутствие на нем.
Что же будут создавать совместно Sony и TSMC. Можно предположить, что речь идет о переходе от простых преобразователей света в своего рода «полу-ИИ» чипы. В них будут играть роль не только «классические» параметры вроде разрешения, но и возможности многослойного 3D-стекинга (компетенции TSMC) и встроенной обработки данных с использованием ИИ (edge AI), высокая энергоэффективность и надежность, что важно для автопрома.
Планы создания СП отражают новую стратегию Sony – fab-light, нацеленную на оптимизацию активов и фокусировку на интеллектуальной собственности. Для Sony выход в сегменты автомобильных сенсоров и компонентов для робототехники – это направления роста. Прогнозы роста рынка автомобильных датчиков изображения – с 2.4 млрд в 2024 году до 4.6 млрд в 2027 году. Потенциал роста всех типов сенсоров изображений (CMOS и далее) оценивают в $54.6 млрд к 2035 году.
--
теги: микроэлектроника Sony TSMC совместные предприятия датчики изображений сенсоры изображений автоэлектроника сенсоры для автомобилей компоненты роботов физический ИИ стратегические партнерства
--
Публикации по теме:
16.09. Датчики изображения КМОП - падение перед ростом
11.05. Илон Маск пересмотрел свое отношение к Anthropic, едва запахло большими деньгами для xAI
11.05. Sony и TSMC обсудили создание СП в области разработки и производства передовых датчиков изображений и физического ИИ
08.05. Китай одобрил выделение спектра в диапазоне 6 ГГц для испытаний 6G
08.05. Кремниевые осцилляторы вместо кубитов - корейский путь к сверхбыстрым вычислениям
08.05. Канадский центр фотонного производства "приватизируют"
08.05. Intel передала студентам Вьетнама оборудование для сборки и тестирования микросхем
08.05. Huawei расширяет «офлайн-звонки»
08.05. Билайн в Тюменской области - покрытие 4G и домашний интернет расширены в восьми жилых комплексах
08.05. МегаФон в Оренбургской области - мобильный интернет ускорен в Бугуруслане
07.05. SpaceX представила планы строительства Terafab в Техасе с оценкой стоимости в $55 млрд
07.05. OpenAI завершила формирование совместного предприятия DeployCo с группой фондов прямых инвестиций
07.05. МТС запустил переводы для физлиц на кошельки WeChat Pay без комиссии
07.05. Билайн в Удмуртской республике - покрытие 4G обеспечено indoor-оборудованием в 4 ТЦ Ижевска
07.05. Росэл сообщает о начале серийного производства новой модификации отечественных светочувствительных КМОП-матриц с разрешением 4К
07.05. "Минцифры сообщает об отсутствии планов по отключению и ограничению мобильного интернета в Москве 7-8 мая"
11.05. Huawei Watch Fit 5 и Watch Fit 5 Pro выходят на глобальный рынок
11.05. Acer Iconia iM11 5G – Dimensity 7050, 5G и 7400 мАч за $249
08.05. OnePlus Nord CE6 Lite с 7000 мАч, 144 Гц LCD и Dimensity 7400 Apex представлен официально
08.05. OnePlus Nord CE6 с АКБ 8000 мАч, AMOLED-экраном 144 Гц и Snapdragon 7s Gen 4 представлен официально
07.05. Honor Play 11 Plus – 7000 мАч, 120 Гц AMOLED и Dimensity 6500 Elite за $320
07.05. Honor Play 70C – Helio G81 Ultra, 5300 мАч и Android 15 за $90
06.05. Honor Play 80 Plus – 7500 мАч, Snapdragon 4 Gen 4 и AI-кнопка за $249
06.05. Samsung Galaxy S27 Ultra получит переменную диафрагму в основной камере?
06.05. Samsung Galaxy A27 – круглый вырез камеры, Snapdragon 6 Gen 3 и 12 МП фронталка
05.05. Xiaomi Smart Band 10 Pro – 1.74" AMOLED, алюминиевый корпус и 21 день работы
05.05. iQOO 15T – 200 МП камера, 8000 мАч, 100 Вт и Dimensity 9500
05.05. Lenovo Legion Y70 (2026) – 2K-экран, 8000 мАч и SD 8 Gen 5
04.05. 7 мая представят Huawei Nova 15 Max – 8500 мАч, 50 МП RYYB и AMOLED
04.05. Moto G47 – 108 МП камера, FHD+ 120 Гц, Dimensity 6300 и защита MIL-STD-810H
04.05. iPhone Pro (2027) –изогнутый с 4-х сторон экран и подэкранная камера?
30.04. Tecno Spark 50 Pro 5G – Helio G100 Ultimate, 60 Вт и дизайн от Pova Curve 2
30.04. Официальные рендеры Moto G87 раскрывают 200 МП камеру, OLED-экран и дизайн как у G86
29.04. Poco C81 Pro – 6.9" 120 Гц, 6000 мАч и Unisoc T7250 за $99
29.04. Vivo TWS 5i – 50 часов работы, DeepX 3.0 и Bluetooth 5.4 за 17 долларов
29.04. Vivo Y600 Pro получил АКБ 10 200 мАч с зарядкой 90 Вт и IP69 при толщине 8.25 мм