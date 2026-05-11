Искусственный интеллект: Илон Маск пересмотрел свое отношение к Anthropic, едва запахло большими деньгами для xAI

11.05.2026,
Американская компания Anthropic получит доступ к более чем 300 МВт вычислительных мощностей в дата-центре Colossus 1 в Теннесси, который принадлежит SpaceX (с ее подразделением xAI). Это эквивалентно более чем 220 тысячам графических процессоров Nvidia, которые будут задействованы для масштабирования флагманских чат-ботов Claude Pro и Claude Max уже с мая.
Финансовые условия сделки не раскрываются, но аналитики Bloomberg оценивают потенциальную ежегодную выручку подразделения xAI от этой сделки в сотни миллионов долларов.
Помимо наземной инфраструктуры, Anthropic проявила интерес к участию в гораздо более амбициозном проекте Илона Маска - строительстве орбитальных вычислительных центров мощностью в несколько гигаватт, с питанием от солнечной энергии. Такое партнерство может дать дополнительный импульс проекту SpaceX по выводу ИИ-инфраструктуры в космос, которая все еще воспринимается многими как запредельно дорогая и в целом рискованная затея.
Сделка демонстрирует резкий разворот в риторике Маска. Еще в начале 2026 года он публично называл модели Anthropic «человеконенавистническими» и «злыми» в своей соцсети, но теперь готов к сотрудничеству, прям как в песенке «За деньги да». В качестве самооправдания миллиардер заявил, что провел много времени с руководством Anthropic и был впечатлен их стремлением сделать Claude «полезным для человечества».
