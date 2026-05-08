Горизонты технологий: Кремниевые осцилляторы вместо кубитов - корейский путь к сверхбыстрым вычислениям

08.05.2026, MForum.ru

Исследователи из KAIST предложили альтернативу квантовым компьютерам. Вместо того чтобы включиться во всеобщую возню с ненадежными кубитами, требующими сверхнизких температур и вакуумных камер, они решили переиспользовать кремниевые транзисторы - задействовать их не как ключи или усилители, а как управляемые генераторы (осцилляторы). Сеть таких транзисторов, работающих как единая осцилляторная машина (машина Изинга), способна за часы решать некоторые классы задач, на решение которых у классических суперкомпьютеров ушли бы тысячи лет. Например, рассчитывать оптимальный маршрут (задача коммивояжёра) или моделировать сложные финансовые и материаловедческие системы.

В чём главное отличие осцилляторного и квантовых подходов? Квантовые вычисления на платформах вроде D‑Wave остаются дорогой и чувствительной экзотикой, масштабирование упирается в необходимость удерживать в состоянии когерентности десятки тысяч кубитов – не решенная на сегодня задача. Корейская технология работает при комнатной температуре, использует изделия, выпущенные по стандартному КМОП-процессу, для создания соответствующих кристаллов можно задействовать существующие полупроводниковые фабрики. По точности синхронизации предложенная корейцами разработка обошла многие предыдущие осцилляторные системы.

Если сегодняшние квантовые компьютеры пока что только ищут первые коммерческие применения, то корейская машина Изинга на основе кремниевых транзисторов уже показала высокую эффективность, например, при оптимизации схем, логистике и финансовом анализе. Можно ли предположить, что люди переключатся на осцилляторную технологию вместо продолжения попыток заставить устойчиво работать квантовые компьютеры?

По материалам Science Advances.

--

теги: горизонты технологий микроэлектроника Южная Корея

--