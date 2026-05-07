Мобильная связь: МТС в Якутии - сеть LTE усилена в районе строительства Ленского моста

07.05.2026, MForum.ru

МТС сообщает о расширении зоны покрытия и увеличении скорости мобильного интернета LTE вблизи строительной площадки Ленского моста на левом берегу реки. Оператор установил дополнительное телеком-оборудование в селе Старая Табага, расположенном примерно в 30 км к югу от Якутска.

По данным оператора, обновлённая сеть LTE со скоростью до 60 Мбит/с покрывает территорию строительной площадки. Также сеть МТС теперь охватывает само село Табага и базу отдыха «Ленские зори».

Строящийся мост через Лену соединит Якутск с селом Хаптагай Мегино-Кангаласского улуса и обеспечит круглогодичное транспортное сообщение с федеральными трассами. На проекте задействовано около 400 человек и 100 единиц техники.

«Мы продолжаем активно развивать телекоммуникационную инфраструктуру в республике. Строительство автомобильного моста на Лене – важный проект для Якутии. Стабильный интернет здесь уже на этапе строительства может стать основой для бесперебойной работы систем видеонаблюдения, мониторинга транспорта и других технологических решений», – отметил директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

--

теги: мобильная связь развитие сетей МТС Якутия республика Саха

--