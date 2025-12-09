Развитие сетей: МегаФон в Якутии - в 7 селах Нюрбинского района впервые появилась связь МегаФона

09.12.2025, MForum.ru

Специалисты оператора установили в населенных пунктах базовые станции с поддержкой 4G/LTE.

Сеть была расширена на поселения Акана, Мар, Малыкай, Энгольжа, Ынахсыт, Чаппанда, Чукар. Суммарно здесь проживают более 5 тысяч человек.

Связисты переиспользовали комплекс частот 3G в слоях 2G и 4G, что позволило повысить скорости загрузки и стабильность сигнала на достаточной территории, а также необходимую ёмкость сети. Согласно замерам специалистов, средняя скорость мобильного интернета в смартфонах абонентов составляет порядка 30 Мбит/с, максимальная – около 100 Мбит/с.

В контур 4G также вошли трасса Якутск-Мирный и другие местные дороги. После запуска базовых станций автопутешественники, дальнобойщики, транзитные водители и пассажиры могут устанавливать необходимые приложения, строить маршруты, скачивать новую музыку в дорогу и решать возникшие в пути неотложные вопросы, а в случае внештатных ситуаций оперативно вызвать экстренные службы.

«Мы стремимся обеспечить мобильной связью и интернетом как можно больше малых населённых пунктов и удалённых территорий. Когда в поселении появляется доступ к скоростному интернету четвёртого поколения, качество жизни заметно возрастает – у местных жителей появляется множество новых возможностей. С начала 2025 года мы построили в Якутии порядка трёх десятков базовых станций», — отметила директор МегаФона в Республике Саха (Якутия) Наталья Некрасова.

