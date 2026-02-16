Мобильная связь: МТС в Якутии - компания модернизировала сеть в городе Томмот

MForum.ru
16.02.2026,
Компания МТС сообщает о модернизации сети в транспортном центре Алданского улуса Республики Саха (Якутия) – городе Томмот. После установки дополнительной телеком-инфраструктуры скорость мобильного интернета на территории города, по данным компании, выросла в среднем на 30%. Абсолютную оценку доступной средней скорости сообщение не приводит.
Как сообщила пресс-служба МТС, специалисты компании провели работы по модернизации сети, что позволило добиться роста доступных скоростей в сети LTE на основных объектах транспортного узла на территории Томмота, в частности, на железнодорожном вокзале Амуро-Якутской магистрали, отрезке федеральной автодороги «Лена» и в морском порту, через которые осуществляется доставка грузов для Северного завоза, промышленных районов Якутии, а также в Амурскую область.
Мобильный интернет стал быстрее на территории всего города, где проживают около 7 тысяч человек – в жилых кварталах, в социальных учреждениях, в районе набережной Томмота, на территории одноименного оздоровительного парка. Новые скорости интернета стали доступны и сотрудникам производственных и добывающих предприятий, а также компаниям, специализирующихся на молочном скотоводстве и выращивании овощей.
«Томмот – один из приоритетных городов нашего плана развития сети в регионе, так как несмотря на отдаленность от Якутска – почти 450 км – он вносит вклад в развитие экономики, логистики и культуры Якутии. Город является транспортным центром региона, и крайне важно чтобы стабильная связь была на основных его объектах. Увидев рост нагрузки на LTE в городе, мы провели работы и увеличили здесь скорость интернета сразу на 30%», – пояснил директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.
Историческая справка
Якутия славится экстремальными морозами, но значение топонима Томмот - «незамерзающий» (от якутского "тонг"- мерзлый и "-мот" - отрицания). В районе города в реку Алдан впадают теплые ключи. Томмот возник как транспортный центр для доставки грузов для золотодобывающих приисков. Здесь заканчивался судоходный отрезок реки Алдан, поэтому была построена Укуланская пристань, вокруг которой и вырос город. Статус города он получил в 1933 году. Позже через Томмот прошла Амуро-Якутская железнодорожная магистраль (АЯМ) и федеральная автотрасса «Лена». В 1997 году к городу пришла железная дорога, а в 2004 году открылась железнодорожная станция с пассажирским движением.
