Анонсы: Vivo Y600 Turbo – 9020 мАч, AMOLED 5000 нит и IP69 за 340 долларов

26.05.2026, MForum.ru

Вслед за прошломесячным Y600 Pro с рекордной батареей на 10 200 мАч, Vivo тихо выпустила в Китае ещё один смартфон серии Y600 — модель Y600 Turbo. Он получил не менее внушительный аккумулятор на 9020 мАч и уже доступна для покупки на домашнем рынке.

Смартфон оснащён 6.83-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1.5K, частотой 120 Гц и заявленной пиковой яркостью до 5000 нит. Аппаратной основой стал Snapdragon 7s Gen 4 в паре с оперативной памятью LPDDR4X объёмом до 12 ГБ и накопителем UFS 3.1 до 512 ГБ.

Камеры здесь вторичны: сзади установлен 50-мегапиксельный основной сенсор в компании со 2-мегапиксельным датчиком глубины, фронтальная камера получила разрешение 8 МП.

Зато аккумулятор емкостью 9020 мАч поддерживает быструю зарядку 90 Вт. Новинка также получила защиту IP68 и IP69, 5G, ИК-порт, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, подэкранный сканер отпечатков и работает на OriginOS 6 (база Android 16).

Цены в Китае стартуют с 2299 юаней (340 долларов) за версию 8/256 ГБ, за 12/256 ГБ просят 2599 юаней (380 долларов), а топовая 12/512 ГБ обойдётся в 2899 юаней (425 долларов). Доступные цвета: золотой Dune Gold, синий Electric Blue и розовый Millennium Pink.

Vivo продолжает штамповать смартфоны-рекордсмены по части аккумуляторов, и Turbo — яркий представитель этой стратегии. Он предлагает почти всё то же, что и Y600 Pro, но с чуть меньшей батареей и по более доступной цене.

9020 мАч в паре с 90-ваттной зарядкой и энергоэффективным Snapdragon 7s Gen 4 — это настоящий марафонец, который без проблем проживёт два-три дня. Добавьте к этому яркий AMOLED-экран (5000 нит — это очень много даже в пиковых режимах), защиту IP68/IP69 (пыль, вода и даже горячие струи) и цену от 340 долларов.

Да, камеры здесь слабоваты, а оперативная память LPDDR4X, а не LPDDR5. Но если главным критерием выбора является максимальное время работы, а не фотография, Y600 Turbo выглядит как одно из лучших предложений на китайском рынке.

Вопрос лишь в том, соберётся ли Vivo выводить эту модель на глобальный рынок.