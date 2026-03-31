Анонсы: Vivo X300 Ultra – 200 МП телевик с гиростабилизацией и почти дюймовый 35-мм модуль

31.03.2026, MForum.ru

Компания Vivo официально представила флагманский камерофон X300 Ultra. Новинка продолжает традиции серии: фокусные расстояния 14 мм, 35 мм и 85 мм, но с серьезными аппаратными улучшениями внутри. Это эволюция, а не революция, но изменения настолько значительны, что X300 Ultra снова претендует на звание лучшего камерофона года.

Главная новость — 85-мм телевик. Формально он остался 200-мегапиксельным с сенсором 1/1.4 дюйма, но теперь использует новый Samsung ISOCELL HP0. Vivo обещает вдвое более быстрый автофокус (до 60 обновлений в секунду), сниженное энергопотребление и, самое важное, 3-осевую гиростабилизацию Gimbal-Grade OIS. Рейтинг стабилизации достиг CIPA 7.0 — отличный показатель для съемки с рук на длинных фокусных. Правда, диафрагма стала темнее: f/2.67 против f/2.27 у X200 Ultra.

Основная камера с классическим для серии 35-мм фокусным получила 200-мегапиксельный сенсор Sony Lytia 901 размером 1/1.12 дюйма. Это почти дюйм и в четыре раза больше разрешения, чем у 50-мегапиксельного сенсора в X200 Ultra. Линза использует технологию 1G+6P (одно стеклянное стекло + шесть пластиковых), снижающую отражаемость на 20%. Стабилизация теперь имеет рейтинг CIPA 6.5. Диафрагма — f/1.85 (у предшественника было f/1.69).

Ультраширик, судя по всему, остался прежним: 14 мм, сенсор 1/1.28 дюйма.

Vivo представила два новых телеконвертера для X300 Ultra. "Cannon 400" дает 400 мм (17.4-кратный зум), а "Lipstick 200" — 200 мм (8.7-кратный). Оба предназначены для крепления на 85-мм телевик. Также появился новый фотографический аксессуар — vivo Imaging Grip Kit.

X300 Ultra получил полную оптическую стабилизацию на всех камерах, поддержку 3D LUT и возможность съемки 4K 120 fps в 10-битном Log на всех фокусных. Vivo заявляет о совместимости своего формата Log с профессиональным постпродакшном ACES.

Новое фирменное приложение Photography App включает библиотеку 3D LUT для разных цветовых стилей. За точность цветопередачи отвечает 50-мегапиксельный датчик True Color Lens с 12 спектральными каналами, анализирующий сцену на уровне пикселей.

Экран — 6.82-дюймовый Ultra XDR AMOLED с разрешением 3168×1440 пикселей и адаптивной частотой обновления 1–144 Гц. Процессор — Snapdragon 8 Elite Gen 5. Оперативной памяти 12 или 16 ГБ. Аккумулятор — 6600 мАч с проводной зарядкой 100 Вт и беспроводной 40 Вт. В части дизайна X300 Ultra избавился от емкостной кнопки камеры. Доступные цвета: зеленый, серебристый, черный.

Конфигурации памяти: 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/512 ГБ, 16 ГБ/1 ТБ (эта конфигурация со спутниковой связью). Сначала X300 Ultra появится в Китае, затем — на глобальном рынке. Это первый случай, когда Ultra-модель Vivo выходит за пределы Китая официально.

Vivo X300 Ultra — это не попытка изменить формулу успеха, а ее доведение до совершенства. Те же фокусные расстояния, которые команда Vivo оттачивала годами, но с сенсорами нового поколения и беспрецедентной стабилизацией.

Переход на 200 МП в основной камере и обновленный 200 МП телевик с гиростабилизацией — ключевые апгрейды. Диафрагмы стали темнее, но это плата за увеличенные сенсоры и стабилизацию. Судя по заявленным рейтингам CIPA, компромисс оправдан.

Глобальный запуск — важное событие. Раньше фанаты Vivo за пределами Китая могли только мечтать об Ultra-моделях. Теперь X300 Ultra станет доступен официально, что серьезно усилит позиции бренда на мировом рынке камерофонов.

Цены пока не объявлены, но ожидается, что X300 Ultra будет стоить в районе 1000–1200 долларов за базовую версию. Если Vivo удастся удержать ценник, новинка станет главным конкурентом для Samsung Galaxy S26 Ultra и iPhone 18 Pro Max. Пока же X300 Ultra выглядит как самый технически продвинутый камерофон на рынке.