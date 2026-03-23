Микроэлектроника: Samsung Electronics вложит рекордные 110 трлн вон

MForum.ru
23.03.2026,
Компания намерена объединить память, логику, контрактное производство и корпусирование в рамках бизнес-модели «one‑stop solution».
Samsung Electronics объявила о крупнейшей в своей истории инвестиционной программе. Согласно раскрытию информации, в 2026 году компания направит более 110 трлн вон (около $83 млрд) в развитие производственных мощностей и научно-исследовательские разработки, чтобы «закрепить лидерство в полупроводниковой индустрии эпохи искусственного интеллекта».
Масштаб и направления
Запланированный объём инвестиций превышает прошлогодний показатель (90,4 трлн вон) на 21%. Основная часть средств будет направлена в подразделение Device Solutions (DS), отвечающее за полупроводниковый бизнес. В частности, финансирование пойдёт на расширение мощностей заводов P4 и P5 в Пхёнтхэке, а также на завершение строительства и запуск производства на новой фабрике в Тейлоре (США), которое намечено на конец 2026 года.
🔹 Стратегическая цель: превратиться в «единое окно» для заказа изготовления AI-чипов
Ключевая идея новой стратегии Samsung - предложить клиентам единую платформу, объединяющую всё необходимое для создания высокопроизводительных решений на базе искусственного интеллекта.
Глава DS-подразделения Чон Ён Хён подчеркнул: «Samsung - единственная в мире компания, способная одновременно разрабатывать и производить память, логические чипы, выполнять контрактное производство и передовую упаковку. Мы намерены превратить это уникальное преимущество в устойчивую бизнес-модель».
Несмотря на рекордные капиталовложения, Samsung исправно платит акционерам. Ожидаемый объём регулярных дивидендов за 2026 год составит 9,8 трлн вон (около $7,3 млрд). Дополнительный возврат средств будет осуществляться за счёт свободного денежного потока.
В целом это, очевидно, желание компании усилить свою позицию с "короля рынка памяти" до вертикально-интегрированного поставщика ключевой инфраструктуры эпохи ИИ.
--
✓ подключайтесь к моим каналам на VK: Бойко про телеком и каналу Чипы и чиплеты
--
теги: микроэлектроника участники рынка производители микросхем Корея инвестиции капиталовложения
--
Публикации по теме:
23.03. Бельгийская imec получила в свое распоряжение ASML High NA EUV
18.03. Samsung смог продать свои микросхемы HBM4 компании AMD
15.03. Илон Маск заявил о планах запуска Tesla Terafab - гигантской фабрике по производству ИИ-чипов
15.03. SK hynix представила первый в мире 1c LPDDR6: скорость +33%, энергопотребление -20%
15.03. Nvidia подключилась к разработкам Samsung ферроэлектрической NAND-памяти
13.03. Третий по величине китайский производитель микросхем Nexchip повысит цены на 10% с июня, вслед за SMIC и Hua Hong
12.03. IBM и Lam Research объединяют усилия для разработки логики суб-1 нм
11.03. Applied Materials объединяет усилия с Micron и SK Hynix для разработки DRAM, HBM и NAND следующего поколения
27.02. ASML объявляет о готовности High-NA EUV к массовому производству AI-чипов
25.02. Китай нарастит производство передовых чипов в 5 раз за 2 года?
24.02. ASML добилась удвоения мощности источника света в EUV-машинах
18.02. TSMC не спешит за High-NA EUV. Почему?
16.02. Rapidus ускоряет освоение 2-нм техпроцесса
12.02. Samsung начал отгружать чипы HBM4 неназванным клиентам
12.02. Китайская компания Lenovo повышает цены на ПК из-за дефицита памяти
11.02. В США активизировали усилия по ограничению доступа Китая к оборудованию для производства чипов
05.02. IBM и Synopsys продвигаются к техпроцессу 1.4нм - тепловое моделирование как ключ к точности
05.02. Дефицит отменяет геополитику - "западные" производители ПК будут закупать китайскую память
03.02. Дмитрий Боднарь продолжает анализировать мировой рынок микроэлектроники на страницах сайта Время Электроники. Часть 3
28.01. ASML сократит 1700 рабочих мест - 3.8% персонала, а также рекордно заработает в 2026 году
23.03. Samsung Electronics вложит рекордные 110 трлн вон
23.03. МТС разместила биржевые облигации серии 002P-17 на 10 млрд
23.03. Билайн в Нижегородской области - покрытие 4G расширено в столице и в сельских населенных пунктах
23.03. Бельгийская imec получила в свое распоряжение ASML High NA EUV
23.03. МегаФон в Татарстане - сеть LTE в Казани получила дополнительные частоты
23.03. Минпромторг планирует ужесточить критерии локализации производства печатных плат – к чему это может привести
23.03. Суд оштрафовал заблокированный в РФ Telegram. В очередной раз
22.03. Поможет ли аттестация производства в борьбе с «переклейкой шильдиков»?
22.03. На платформе Авито начинают продавать SIM-карты от официальных магазинов операторов связи
21.03. Google заключает соглашения с поставщиками электроэнергии на 1 ГВт
21.03. Минцифры поясняет - «белый список» используется только при ограничении мобильного интернета
21.03. Проект Восход - еще 51600 американских спутников просятся на орбиту для создания орбитального ИИ
20.03. Intel наращивает мощности в передовой упаковке: EMIB-T бросает вызов CoWoS
20.03. МТС в Иркутской области - покрытие LTE обеспечено на Байкальском тракте
20.03. МГТУ и ВНИИА начинают выпуск ФИС в режиме разделения пластины
23.03. Redmi 15A 5G – 6300 мАч и 120 Гц за «реальные деньги»
23.03. Xiaomi 17T и 17T Pro засветились в IMDA
20.03. Lenovo представила компактный Y700 с двумя USB-C и большие Xiaoxin Pro
20.03. iQOO Z11 с батареей 9020 мАч и экраном 165 Гц представят 26 марта
19.03. Ulefone RugKing 5 Pro – 20 000 мАч, 1202 светодиода и ночное видение за 270 долларов
19.03. Oppo A6s 5G – 80-ваттная зарядка и IP69 за 18 999 рупий
19.03. FOSSiBOT F116 Pro – компактный защищенный смартфон с креплением для экшн-камеры
18.03. Samsung Galaxy M17e 5G – ребрендинг A07 с батареей 6000 мАч за 140 долларов
18.03. Oppo Watch X3 – титан, сапфир и мониторинг глюкозы
18.03. Oppo Find N6 появился на глобальном рынке
17.03. Представлен Vivo Y51 Pro 5G с батареей 7200 мАч и защитой IP69
17.03. iQOO Z11x 5G – батарея 7200 мАч и мощный чип за 205 долларов
17.03. Realme C100 5G с экраном 144 Гц и АКБ 7000 мАч засветился у европейского ритейлера
16.03. Представлен Lava Bold 2 5G с плоским экраном, чистым Android и демократичной ценой
16.03. Раскрыты характеристики Oppo Pad 5 Pro – мощный планшет с батареей 13 000 мАч
16.03. Nubia набирает тестировщиков OpenClaw AI на Z80 Ultra
13.03. Представлен Motorola Edge 70 Fusion+ с улучшенной камерой
13.03. Energizer P30K Apex, смартфон с батареей 30 000 мАч, ожидается в июне
12.03. Honor 600 Lite – металл, AMOLED и батарея на 6520 мАч за €300
12.03. В Китае стартовали продажи Honor Magic V6 с рекордной батареей