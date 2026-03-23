Микроэлектроника: Бельгийская imec получила в свое распоряжение ASML High NA EUV

23.03.2026,
В Европе долгие годы наблюдалась ситуация "сапожник без сапог". Хотя именно европейская компания ASML по странному стечению обстоятельств являлась монополистом, выпускающим самые высокотехнологичные в мире фотолитографы, пригодные для поддержки техпроцессов от 2нм и меньше, в Европе не было производителей, которые покупали бы и использовали такие машины.
Ситуация начинает меняться - бельгийская imec получила в свое распоряжение ASML High NA EUV фотолитограф и сможет выпускать наиболее совершенные микросхемы. Кардинальных изменений в расстановку сил на рынке микроэлектроники это не принесет, но все же европейцы хотя бы получат возможность самостоятельно экспериментировать с перспективными чипами.
Компания imec в свое время помогла ASML разработать технологию EUV. На базе новой установки, компания планирует предоставлять компаниям и исследователям совместный доступ для производства микросхем (в том числе - в режиме разделения пластины). Фотолитограф High NA EUV станет центральным элементом пилотного проекта imec по разработке современных чипов. Стоимость линии - 2,5 миллиарда евро, из которых 1,4 миллиарда - государственное финансирование, в том числе из бюджета ЕС в рамках Закона о микросхемах.
Стоимость приобретенной установки - порядка $400 млн. Пока что в мире развернуто менее десятка таких установок, они сосредоточены, в основном, у Samsung и Intel, одна установка закуплена японским предприятием Rapidus.
