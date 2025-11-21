Микроэлектроника: ASML открыла в Фениксе академию для подготовки инженеров

MForum.ru
21.11.2025,
Голландский производитель оборудования для полупроводниковой промышленности ASML открыл техническую академию в Фениксе (Аризона, США) для обучения инженеров обслуживанию своих литографических систем. Новый учебный центр, расположенный недалеко от аэропорта, представляет собой многофункциональный комплекс площадью 56 000 квадратных футов с 14 современными классами и чистой комнатой.
Масштабы и цели проекта
Академия рассчитана на подготовку более 1000 инженеров в год, компания планирует увеличить этот показатель до 2000 человек. Обучение в центре, которое уже началось, будет доступно как для сотрудников ASML, так и для инженеров других компаний, которые могут оплатить курсы для своих специалистов. Для удовлетворения высокого спроса Академия способна работать круглосуточно и без выходных.
Решение об открытии академии связано со значительным ростом объемов производства передовых чипов в США. Крупные инвестиции и расширение мощностей таких компаний, как Intel и TSMC в районе Феникса, Аризона; Samsung близ Остина, Техас; а также Micron, создали острую потребность в квалифицированных кадрах для обслуживания сложного оборудования.
Техническая сложность и подход к обучению
Глава службы поддержки клиентов ASML в США отметил, что системы глубокого (DUV) и крайне глубокого ультрафиолета (High-NA EUV) для производства передовых чипов требуют уровня сервиса, сопоставимого с современными боевыми самолетами, такими как F-35. Стоимость самых передовых EUV-систем достигает $400 млн, а для транспортировки одного фотолитографа с завода в Нидерландах требуется несколько грузовых самолетов Boeing 747.
Идеальными кандидатами на должности сервисных инженеров часто становятся бывшие военные, имеющие опыт работы на истребителях в ВМС или ВВС США. Обучение базовому техническому обслуживанию фотолитографов занимает от 3 до 6 месяцев, а подготовка к выполнению более сложных ремонтных задач может потребовать еще большего времени.
Открытие академии стало частью стратегии ASML по расширению глобальной сети обучения, которая включает в себя 9 учебных центров по всему миру. Президент и генеральный директор ASML Кристоф Фуке заявил, что открытие центра в США, это выполнение обязанностей компании перед своими клиентами, а также символ уверенности в устойчивом росте полупроводниковой отрасли.
Что это даст США
Это первый учебный центр ASML в США за последние 20 лет. Ранее инженерам приходилось ездить для прохождения обучения в Азию или Европу.
В целом можно говорить о серьезном шаге в укреплении кадрового потенциала, необходимого для возрождения полупроводниковой промышленности США. Создание локального учебного хаба, как ожидается, позволит значительно ускорить и удешевить подготовку критически важных специалистов, что необходимо для обеспечения бесперебойной работы запредельного дорогого оборудования на новых и расширяющихся заводах. Кроме того, армия собственных специалистов снизит зависимость американской индустрии от зарубежных центров компетенции, что соответствует целям госполитики США в области технологического суверенитета.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: микроэлектроника ASML кадры США образование
--
Публикации по теме:
10.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Компания Imec сообщает о полномасштабном производстве наногребневых GaAs лазеров на пластинах 300 мм / MForum.ru
28.04. [Новости компаний] Микроэлектроника в Малайзии / MForum.ru
27.02. [Новости компаний] Микроэлектроника: Нидерланды стремятся привлечь талантливую молодежь из Южной Корее с помощью университетской программы / MForum.ru
31.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Микрон обеспечил учащимся практику / MForum.ru
06.09. [Краткие новости] Микроэлектроника: Микрон включен в рабочую группу по созданию системы «Умный город» в Южно-Сахалинске / MForum.ru
21.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Poco F8 Ultra / MForum.ru
21.11. [Новинки] Слухи: Появились подробности о OnePlus Ace 6T / MForum.ru
20.11. [Новинки] Анонсы: Lava Agni 4 с «ИИ системного уровня» представлен официально / MForum.ru
20.11. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro готовится к глобальному релизу / MForum.ru
19.11. [Новинки] Слухи: iQOO 15 Mini может быть отменен / MForum.ru
19.11. [Новинки] Анонсы: HMD Terra M - “умный функциональный телефон” для корпоративных пользователей / MForum.ru
18.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты полные спецификации Honor 500 и Honor 500 / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: Начался прием предварительных заказов на линейку Huawei Mate 80 / MForum.ru
17.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты дизайн и спецификации Poco Pad M1 / MForum.ru
14.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Z TriFold готовится к анонсу / MForum.ru
14.11. [Новинки] ПО: Apple выпустила вторую бета-версию iOS 26.2 / MForum.ru
13.11. [Новинки] Анонсы: Nubia V80 Design представлен официально / MForum.ru
13.11. [Новинки] Слухи: Samsung планирует сделать Galaxy Z Flip 8 тоньше и легче / MForum.ru
12.11. [Новинки] Слухи: ZTE Blade V80 Vita показался на рендерах / MForum.ru
12.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y500 Pro с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
11.11. [Новинки] Слухи: Производитель раскрыл спецификации Oppo Reno15 и Reno 15 Pro накануне анонса / MForum.ru
11.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy S26 Ultra / MForum.ru
10.11. [Новинки] Анонсы: Realme GT 8 Pro Aston Martin представлен официально / MForum.ru
10.11. [Новинки] Слухи: Смартфон OnePlus на базе Snapdragon 8 Gen 5 будет называться Ace 6T / MForum.ru
07.11. [Новинки] Анонсы: Тонкий смартфон Huawei Mate 70 Air представлен официально / MForum.ru