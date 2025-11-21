Микроэлектроника: ASML открыла в Фениксе академию для подготовки инженеров

21.11.2025, MForum.ru

Голландский производитель оборудования для полупроводниковой промышленности ASML открыл техническую академию в Фениксе (Аризона, США) для обучения инженеров обслуживанию своих литографических систем. Новый учебный центр, расположенный недалеко от аэропорта, представляет собой многофункциональный комплекс площадью 56 000 квадратных футов с 14 современными классами и чистой комнатой.

Масштабы и цели проекта

Академия рассчитана на подготовку более 1000 инженеров в год, компания планирует увеличить этот показатель до 2000 человек. Обучение в центре, которое уже началось, будет доступно как для сотрудников ASML, так и для инженеров других компаний, которые могут оплатить курсы для своих специалистов. Для удовлетворения высокого спроса Академия способна работать круглосуточно и без выходных.

Решение об открытии академии связано со значительным ростом объемов производства передовых чипов в США. Крупные инвестиции и расширение мощностей таких компаний, как Intel и TSMC в районе Феникса, Аризона; Samsung близ Остина, Техас; а также Micron, создали острую потребность в квалифицированных кадрах для обслуживания сложного оборудования.

Техническая сложность и подход к обучению

Глава службы поддержки клиентов ASML в США отметил, что системы глубокого (DUV) и крайне глубокого ультрафиолета (High-NA EUV) для производства передовых чипов требуют уровня сервиса, сопоставимого с современными боевыми самолетами, такими как F-35. Стоимость самых передовых EUV-систем достигает $400 млн, а для транспортировки одного фотолитографа с завода в Нидерландах требуется несколько грузовых самолетов Boeing 747.

Идеальными кандидатами на должности сервисных инженеров часто становятся бывшие военные, имеющие опыт работы на истребителях в ВМС или ВВС США. Обучение базовому техническому обслуживанию фотолитографов занимает от 3 до 6 месяцев, а подготовка к выполнению более сложных ремонтных задач может потребовать еще большего времени.

Открытие академии стало частью стратегии ASML по расширению глобальной сети обучения, которая включает в себя 9 учебных центров по всему миру. Президент и генеральный директор ASML Кристоф Фуке заявил, что открытие центра в США, это выполнение обязанностей компании перед своими клиентами, а также символ уверенности в устойчивом росте полупроводниковой отрасли.

Что это даст США

Это первый учебный центр ASML в США за последние 20 лет. Ранее инженерам приходилось ездить для прохождения обучения в Азию или Европу.

В целом можно говорить о серьезном шаге в укреплении кадрового потенциала, необходимого для возрождения полупроводниковой промышленности США. Создание локального учебного хаба, как ожидается, позволит значительно ускорить и удешевить подготовку критически важных специалистов, что необходимо для обеспечения бесперебойной работы запредельного дорогого оборудования на новых и расширяющихся заводах. Кроме того, армия собственных специалистов снизит зависимость американской индустрии от зарубежных центров компетенции, что соответствует целям госполитики США в области технологического суверенитета.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: микроэлектроника ASML кадры США образование

--