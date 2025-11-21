Микроэлектроника: ASML открыла в Фениксе академию для подготовки инженеров

MForum.ru

Микроэлектроника: ASML открыла в Фениксе академию для подготовки инженеров

21.11.2025, MForum.ru

Голландский производитель оборудования для полупроводниковой промышленности ASML открыл техническую академию в Фениксе (Аризона, США) для обучения инженеров обслуживанию своих литографических систем. Новый учебный центр, расположенный недалеко от аэропорта, представляет собой многофункциональный комплекс площадью 56 000 квадратных футов с 14 современными классами и чистой комнатой.

Масштабы и цели проекта

Академия рассчитана на подготовку более 1000 инженеров в год, компания планирует увеличить этот показатель до 2000 человек. Обучение в центре, которое уже началось, будет доступно как для сотрудников ASML, так и для инженеров других компаний, которые могут оплатить курсы для своих специалистов. Для удовлетворения высокого спроса Академия способна работать круглосуточно и без выходных.

Решение об открытии академии связано со значительным ростом объемов производства передовых чипов в США. Крупные инвестиции и расширение мощностей таких компаний, как Intel и TSMC в районе Феникса, Аризона; Samsung близ Остина, Техас; а также Micron, создали острую потребность в квалифицированных кадрах для обслуживания сложного оборудования.

Техническая сложность и подход к обучению

Глава службы поддержки клиентов ASML в США отметил, что системы глубокого (DUV) и крайне глубокого ультрафиолета (High-NA EUV) для производства передовых чипов требуют уровня сервиса, сопоставимого с современными боевыми самолетами, такими как F-35. Стоимость самых передовых EUV-систем достигает $400 млн, а для транспортировки одного фотолитографа с завода в Нидерландах требуется несколько грузовых самолетов Boeing 747.

Идеальными кандидатами на должности сервисных инженеров часто становятся бывшие военные, имеющие опыт работы на истребителях в ВМС или ВВС США. Обучение базовому техническому обслуживанию фотолитографов занимает от 3 до 6 месяцев, а подготовка к выполнению более сложных ремонтных задач может потребовать еще большего времени.

Открытие академии стало частью стратегии ASML по расширению глобальной сети обучения, которая включает в себя 9 учебных центров по всему миру. Президент и генеральный директор ASML Кристоф Фуке заявил, что открытие центра в США, это выполнение обязанностей компании перед своими клиентами, а также символ уверенности в устойчивом росте полупроводниковой отрасли.

Что это даст США

Это первый учебный центр ASML в США за последние 20 лет. Ранее инженерам приходилось ездить для прохождения обучения в Азию или Европу.

В целом можно говорить о серьезном шаге в укреплении кадрового потенциала, необходимого для возрождения полупроводниковой промышленности США. Создание локального учебного хаба, как ожидается, позволит значительно ускорить и удешевить подготовку критически важных специалистов, что необходимо для обеспечения бесперебойной работы запредельного дорогого оборудования на новых и расширяющихся заводах. Кроме того, армия собственных специалистов снизит зависимость американской индустрии от зарубежных центров компетенции, что соответствует целям госполитики США в области технологического суверенитета.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: микроэлектроника ASML кадры США образование

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

10.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Компания Imec сообщает о полномасштабном производстве наногребневых GaAs лазеров на пластинах 300 мм / MForum.ru

28.04. [Новости компаний] Микроэлектроника в Малайзии / MForum.ru

27.02. [Новости компаний] Микроэлектроника: Нидерланды стремятся привлечь талантливую молодежь из Южной Корее с помощью университетской программы / MForum.ru

31.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Микрон обеспечил учащимся практику / MForum.ru

06.09. [Краткие новости] Микроэлектроника: Микрон включен в рабочую группу по созданию системы «Умный город» в Южно-Сахалинске / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 6 ms, lookup=1 ms, find=5 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

21.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Poco F8 Ultra / MForum.ru

21.11. [Новинки] Слухи: Появились подробности о OnePlus Ace 6T / MForum.ru

20.11. [Новинки] Анонсы: Lava Agni 4 с «ИИ системного уровня» представлен официально / MForum.ru

20.11. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro готовится к глобальному релизу / MForum.ru

19.11. [Новинки] Слухи: iQOO 15 Mini может быть отменен / MForum.ru

19.11. [Новинки] Анонсы: HMD Terra M - “умный функциональный телефон” для корпоративных пользователей / MForum.ru

18.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты полные спецификации Honor 500 и Honor 500 / MForum.ru

17.11. [Новинки] Анонсы: Начался прием предварительных заказов на линейку Huawei Mate 80 / MForum.ru

17.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты дизайн и спецификации Poco Pad M1 / MForum.ru

14.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Z TriFold готовится к анонсу / MForum.ru

14.11. [Новинки] ПО: Apple выпустила вторую бета-версию iOS 26.2 / MForum.ru

13.11. [Новинки] Анонсы: Nubia V80 Design представлен официально / MForum.ru

13.11. [Новинки] Слухи: Samsung планирует сделать Galaxy Z Flip 8 тоньше и легче / MForum.ru

12.11. [Новинки] Слухи: ZTE Blade V80 Vita показался на рендерах / MForum.ru

12.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y500 Pro с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru

11.11. [Новинки] Слухи: Производитель раскрыл спецификации Oppo Reno15 и Reno 15 Pro накануне анонса / MForum.ru

11.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy S26 Ultra / MForum.ru

10.11. [Новинки] Анонсы: Realme GT 8 Pro Aston Martin представлен официально / MForum.ru

10.11. [Новинки] Слухи: Смартфон OnePlus на базе Snapdragon 8 Gen 5 будет называться Ace 6T / MForum.ru

07.11. [Новинки] Анонсы: Тонкий смартфон Huawei Mate 70 Air представлен официально / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Яндекс цитирования Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: