Микроэлектроника: Компания Imec открывает пилотную линию по производству чипов стоимостью 2,5 млрд евро, чтобы укрепить свои позиции в сфере ИИ

В Европе, несмотря на печальную общую картину, еще остаются компании, пытающиеся не только вести бесконечные дискуссии, но и реально действовать: бельгийская исследовательская компания imec открыла пилотную линию NanoIC стоимостью 2,5 млрд евро ($2,95 млрд), которая будет использоваться в разработке современных полупроводников в рамках Закона ЕС о чипах.

Почему это важно?

Европа проспала бум ИИ. Это касается и ИИ-чипов, и софта. Масштаб отставаний настолько значителен, что, если сейчас европейцы не займутся темой в форсированном режиме, возникнет вариант потери даже тех скромных позиций, которые пока что еще сохраняет Европа в области микроэлектронного производства.

NanoIC призвана частично восполнить этот пробел. Это не какой-то современный фаб, которые сейчас так активно строятся в США и в Азии, но хоть что-то. Как ожидается, на этом предприятии можно будет проводить совместные исследования, создавать прототипы кристаллов с разрешением более 2 нм, прежде чем вкладывать миллиарды в серийное производство.

Контекст

Закон о европейских чипах, представленный в 2022 году, направлен на удвоение доли ЕС в мировом производстве полупроводников до 20% к 2030 году. На площадке NanoIC разместится самое передовое оборудование ASML - установка High NA EUV, а также полный набор сопутствующих инструментов.

Объем инвестиций

Общий объем инвестиций в пилотную линию NanoIC составит 2.5 млрд евро, включая 1,4 млрд евро государственного финансирования от совместного предприятия ЕС по производству чипов и правительства Фландрии, а также 1,1 млрд евро частных взносов от лидеров отрасли, при этом ASML выделила наибольшую долю.

В марте 2026 года imec ожидает поставку установки ASML High NA EUV.



