Микроэлектроника: Компания Imec открывает пилотную линию по производству чипов стоимостью 2,5 млрд евро, чтобы укрепить свои позиции в сфере ИИ

MForum.ru
09.02.2026,
В Европе, несмотря на печальную общую картину, еще остаются компании, пытающиеся не только вести бесконечные дискуссии, но и реально действовать: бельгийская исследовательская компания imec открыла пилотную линию NanoIC стоимостью 2,5 млрд евро ($2,95 млрд), которая будет использоваться в разработке современных полупроводников в рамках Закона ЕС о чипах.
Почему это важно?
Европа проспала бум ИИ. Это касается и ИИ-чипов, и софта. Масштаб отставаний настолько значителен, что, если сейчас европейцы не займутся темой в форсированном режиме, возникнет вариант потери даже тех скромных позиций, которые пока что еще сохраняет Европа в области микроэлектронного производства.
NanoIC призвана частично восполнить этот пробел. Это не какой-то современный фаб, которые сейчас так активно строятся в США и в Азии, но хоть что-то. Как ожидается, на этом предприятии можно будет проводить совместные исследования, создавать прототипы кристаллов с разрешением более 2 нм, прежде чем вкладывать миллиарды в серийное производство.
Контекст
Закон о европейских чипах, представленный в 2022 году, направлен на удвоение доли ЕС в мировом производстве полупроводников до 20% к 2030 году. На площадке NanoIC разместится самое передовое оборудование ASML - установка High NA EUV, а также полный набор сопутствующих инструментов.
Объем инвестиций
Общий объем инвестиций в пилотную линию NanoIC составит 2.5 млрд евро, включая 1,4 млрд евро государственного финансирования от совместного предприятия ЕС по производству чипов и правительства Фландрии, а также 1,1 млрд евро частных взносов от лидеров отрасли, при этом ASML выделила наибольшую долю.
В марте 2026 года imec ожидает поставку установки ASML High NA EUV.
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: микроэлектроника Европа ЕС Бельгия производство полупроводников участники рынка разработка микросхем 2нм
--
Публикации по теме:
05.02. [Новости компаний] Микроэлектроника: ASE Technology Holding - бизнес передовой упаковки чипов удвоится к 2026 году / MForum.ru
05.02. [Новости компаний] Микроэлектроника: Cerebras Systems привлекла $1 млрд при оценке в $23,1 млрд - новый этап в гонке за рынок ИИ‑чипов / MForum.ru
05.02. [Новости компаний] Микроэлектроника: TSMC обдумывает возможность инвестирования в проект стоимостью $17 млрд по созданию производства микросхем 3нм на втором своем фабе в Кумамото / MForum.ru
31.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Китайский разработчик ИИ-чипов Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor обещает превзойти Nvidia Rubin за 2 года / MForum.ru
30.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Axera Semiconductor планирует привлечь до $400 млн в ходе IPO в Гонконге / MForum.ru
09.02. [Новинки] Слухи: новый базовый iPad получит чип A18 и 8 ГБ ОЗУ для поддержки Apple Intelligence / MForum.ru
09.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S26 получит ускоренную беспроводную зарядку, но снова останется без магнитов / MForum.ru
06.02. [Новинки] Слухи: Oppo готовит два разных Find X9s, один для Китая, второй мирового рынка / MForum.ru
06.02. [Новинки] Слухи: опубликованы официальные рендеры Pixel 10a в новом цвете Lavender / MForum.ru
06.02. [Новинки] Слухи: Oppo готовит K14 Turbo и K14 Turbo Pro с активным охлаждением и чипом Dimensity 9500s / MForum.ru
05.02. [Новинки] Анонсы: iQOO 15 Ultra — первый смартфон бренда с активным охлаждением и статусом «Ultra» / MForum.ru
05.02. [Новинки] Слухи: На рендерах показан дизайн Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro с прозрачной крышкой кейса / MForum.ru
05.02. [Новинки] Слухи: Vivo X300 Ultra получит две камеры на 200 Мп и батарею 7000 мАч / MForum.ru
04.02. [Новинки] Слухи: Зачем планшетам и часам свой отдельный анонс? / MForum.ru
04.02. [Новинки] Анонсы: TCL K70 - стратегия выживания в нише «неубиваемых» бюджетников / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: POCO делает ставку на сверхъёмкие батареи / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: Redmi K Pad 2 получит флагманский чип и батарею 9000 мАч / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy F70e с акцентом на дизайн и автономность дебютирует 9 февраля / MForum.ru
02.02. [Новинки] Слухи: OnePlus 16 и Reno 16: как два бренда одной группы готовят радикально разные революции / MForum.ru
02.02. [Новинки] Анонсы: Представлены Redmi Buds 8 Pro с коаксиальными драйверами и шумодавом 55 дБ за $57 / MForum.ru
02.02. [Новинки] Анонсы: Redmi Turbo 5 Max «бюджетный флагман» с батареей на 9000 мАч и ценой от $359 / MForum.ru
30.01. [Новинки] Анонсы: Motorola представила Moto G17 и G17 Power / MForum.ru
30.01. [Новинки] Слухи: Рендеры Samsung Galaxy A57 и A37 показали минимум внешних изменений / MForum.ru
29.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31d – 4G-смартфон с батареей-рекордсменом и защитой IP69+ / MForum.ru
29.01. [Новинки] Анонсы: Motorola G77 и G67 обновляют канон доступных «рабочих лошадок» / MForum.ru