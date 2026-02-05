Микроэлектроника: Cerebras Systems привлекла $1 млрд при оценке в $23,1 млрд - новый этап в гонке за рынок ИИ‑чипов

MForum.ru
05.02.2026,
5 февраля 2026 года компания Cerebras Systems (Саннивейл, Калифорния) объявила о закрытии раунда финансирования серии H на сумму $1 млрд. По итогам сделки оценка стартапа достигла $23,1 млрд — почти втрое больше, чем в сентябре 2025 года (тогда оценка составляла $8,1 млрд)
Среди инвесторов компании выделю 1789 Capital (известная поддержкой Трампа-младшего) и AMD. В пользу компании - всеобщий поиск альтернатив Nvidia и всеобщий дефицит чипов ИИ. Это делает практически любых более-менее известных участников рынка ИИ-чипов интересными для инвестиций.
В 2025 году компания отказалась от идеи IPO и продолжила привлекать капитал в частном порядке.
Cerebras известна своими чипами Wafer Scale Engine (WSE), которые ускоряют обучение и инференс крупных ИИ‑моделей и конкурируют с решениями Nvidia и других производителей.
В январе 2026 года компания заключила коммерческую сделку с OpenAI (детали не раскрываются). А ранее отказалась от покупки компанией Nvidia. Благо частные инвесторы без проблем поддерживают компанию.
💎 Cerebras продолжит развивать свои чипы WSE, а её партнёрство с OpenAI может задать новый вектор для индустрии. При этом давление на Nvidia со стороны конкурентов, вероятно, еще более усилится.
--
теги микроэлектроника ИИ-чипы участники рынка чипы ИИ Cerebras Systems
--
