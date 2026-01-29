Микроэлектроника: Lam Research прогнозирует высокие квартальные результаты за счет спроса на оборудование для производства микросхем

29.01.2026, MForum.ru

Причины все те же, что радуют и ASML, и TSMC и других производителей как полупроводниковых структур, так и оборудования для их производства.

Американская Lam Research пусть и не может соревноваться масштабами бизнеса с ASML, но входит в небольшую группу крупнейших производителей производственного оборудования для выпуска полупроводников, в частности, силовых. Квартальная выручка компании LAM в 2025 году всякий раз превышала $5 млрд.

За 2025 год рыночная оценка Lam Research выросла более, чем в 2 раза, спасибо ИИ. Но не только, к этому приводит идущий сдвиг в создании чипов. С каждым шагом к 2нм и далее чипы становятся не просто меньше, а невероятно сложнее в производстве. Переход с 7нм на 3нм увеличивает число технологических шагов с ~1000 до более 1500. Такие ключевые процессы - травление и осаждение, в которых доминирует Lam, занимают уже 40-50% всех этапов против 25-30% в случае со старыми техпроцессами. Это скрытый мультипликатор спроса на её оборудование.

Память HBM4 для ускорителей ИИ и транзисторы GAA (Gate-All-Around) для 2нм требуют на 15-20% больше операций травления и осаждения. Выручка Lam от инструментов для HBM выросла более чем на 50% г.г.

Если сравнить Lam с ASML, то в случае с Lam прогноз роста выручки +12.7% в 2026 и +11.2% в 2027 году. Тогда как прогноз роста выручки ASML: после +23.5% в 2025 ожидается резкое замедление до +3.2% в 2026.

