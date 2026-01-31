Микроэлектроника: Китайский разработчик ИИ-чипов Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor обещает превзойти Nvidia Rubin за 2 года

MForum.ru
Компания Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductorпредставила дорожную карту развития архитектур GPU до 2027 года. Согласно сообщению South China Morning Post, дорожная карта Iluvatar CoreX описывает 4 последовательные архитектуры графических процессоров, названные в честь китайских терминов, связанных с созвездием Большой Медведицы.
По данным Iluvatar CoreX, Tianshu обеспечивает более чем 90% эффективного использования вычислительных ресурсов благодаря архитектурным особенностям, которые сокращают избыточный доступ к памяти и динамически распределяют рабочие нагрузки для уменьшения конкуренции за ресурсы. Компания заявляет о примерно на 20% более высокой средней производительности, чем Hopper на DeepSeek V3, по результатам собственных тестов.
Помимо графических процессоров для ЦОД, компания Iluvatar CoreX также представила 4 компонента, ориентированных на периферийные вычисления, в рамках своей серии Tongyang (TY), с производительностью от 100 до 300 TOPS. Компания утверждает, что её TY1000 превзошёл Nvidia Jetson AGX Orin в ряде тестовых сценариев, но подробные результаты сторонних тестов не были опубликованы - подозрительно распространённая тенденция, когда китайские производители делают такие высокие заявления о производительности.
Компания Iluvatar CoreX, основанная в 2015 году, представила свой первый универсальный графический процессор для обучения ИИ, TG Gen 1, который она описала как первый в Китае графический процессор для обучения ИИ, выпускаемый серийно внутри страны. Компонент второго поколения появился в 2023 году, а массовое производство TG Gen3 запланировано на конец 2026 года. Компания также запустила в 2022 году ориентированную на вывод данных ИИ линейку продуктов ZK.
8 января 2026 года компания вышла на Гонконгскую фондовую биржу, присоединившись к волне китайских компаний, в январе выходящих на биржу, и в настоящее время оценивается примерно в 46,3 миллиарда гонконгских долларов, исходя из текущей рыночной капитализации. Это ставит Iluvatar CoreX значительно ниже своих более крупных конкурентов и Китая, но всё же является значительным показателем для компании такого возраста и размера. В первом полугодии 2025 года компания сообщила о выручке в 324 миллиона юаней и, по имеющимся данным, отгрузила более 52 000 универсальных графических процессоров.
В общем, на бумаге все очень круто, а насколько это отвечает реалиям, мы узнаем позднее.
по материалам Toms' hardware
