Микроэлектроника: Компания Cerebras возвращается к идее IPO

22.12.2025,
Компания Cerebras Systems, занимающаяся разработкой высокопроизводительных процессоров для задач искусственного интеллекта, готовится подать заявку на IPO в США уже на следующей неделе, планируя разместить акции во втором квартале 2026 года.
В октябре 2025 года компания отозвала свою заявку на IPO после получения $1 млрд в рамках раунда финансирования, который оценил производителя чипов для ИИ в $8.1 млрд. Впрочем, отзыв заявки связывают и с наличием в миноритариях компании G42 из ОАЭ.
Задержка IPO из-за проблем с национальной безопасностью США была ключевым фактором. Согласно последним данным, ситуация разрешилась, что открыло путь к новым планам компании.
Задержки были связаны с проверкой Комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS) из-за участия эмиратского технологического конгломерата G42 в капитале Cerebras. Власти США опасались, что к технологиям Cerebras может получить доступ Китай. Cerebras получила одобрение CFIUS. По данным Reuters, в новой заявке на IPO G42 больше не будет указана среди инвесторов компании, хотя ранее была миноритарием и крупным клиентом.
G42 является стратегическим партнёром Microsoft в ОАЭ, в который та инвестирует миллиарды долларов. Ранее США одобрили поставки чипов Nvidia в G42, что указывает на смягчение политики экспорта технологий в регион.
Компания Cerebras известна пластинчатыми процессорами (Wafer Scale Engine, WSE) — крупнейшими в мире чипами. Например, WSE-2 содержит 850 тыс. ядер, 2.6 трлн транзисторов на площади 46 225 мм² и потребляет около 15 кВт. Эти чипы предназначены для ускорения обучения огромных моделей ИИ и конкурируют с решениями Nvidia.
Несмотря на разрешение ситуации с CFIUS, любое сотрудничество Cerebras со странами Персидского залива (как проект Stargate UAE) будет оставаться в поле внимания регуляторов США.
