Микроэлектроника: Китайская Biren, занимающаяся разработкой ИИ-чипов, планирует провести IPO в Гонконге в ближайшие недели

16.12.2025,
Источники Reuters сообщают, что стартап Biren Technology, занимающийся разработкой ИИ-чипов, планирует провести IPO в Гонконге. О соответствующих планах было известно еще в июне 2025, но теперь они уточнились.
В рамках IPO можно ожидать привлечения $300 млн.
Шанхайский стартап Biren стремится к быстрому росту, поскольку Китай стремится разработать отечественные альтернативы американским ИИ-чипам на фоне жестких экспортных ограничений.
Тем самым, Biren повторит то, что уже проделали такие конкуренты этой компании на рынке разработок чипов ИИ, как Moore Threads и MetaX.
Компания Biren Technology впервые привлекла внимание в 2022 году, когда представила первую партию продукции, включая чип BR100, который, по утверждению компании, мог бы сравниться по производительности с передовым процессором Nvidia H100 AI.
Однако в 2023 году компания была внесена в американский «список юридических лиц», что запретило ей использовать ведущего мирового производителя TSMC для производства своих чипов.
По данным Reuters, в июне, до раунда финансирования в первой половине 2025 года, когда компания привлекла около 1,5 миллиарда юаней от инвесторов, включая правительства провинций Гуандун и Шанхай, Biren оценивалась примерно в 14 миллиардов юаней ($2 млрд).
Возможность привлечения средств с помощью IPO - один из механизмов, позволяющих китайским компаниям поддерживать высокие темпы развития технологий.
--
--
