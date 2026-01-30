Микроэлектроника: Axera Semiconductor планирует привлечь до $400 млн в ходе IPO в Гонконге

30.01.2026, MForum.ru

Есть что-то завораживающее в легкости, с которой китайские разработчики ИИ-чипов получают сотни миллионов долларов, выходя, один за другим, на биржу Гонконга. Заодно в январе стало ясно, что разработкой ИИ-чипов в Китае занимается не 2 и не 5 и даже не 10 компаний, а несколько десятков – я могу назвать почти 20, на деле их еще больше. Размах. Размах, подкрепленный деньгами, владельцы которых почему-то верят, что именно вот эта, компания N, будет расти.

Axera ранее называлась Shanghai Zhiaixin Semiconductor Technology. Это безфабричная компания, основанная в 2019 году. Специализируется на SoC для вывода ИИ, используемых в устройствах, в периферийных вычислениях, в интеллектуальных транспортных средствах. Ключевой актив и стратегический фокус компании - это автомобильный сектор, в частности, рынок систем помощи водителю (ADAS).

Флагманский процессор - M57. В его составе: проприетарный нейропроцессор AXNeutron мощностью до 10 TOPS с поддержкой моделей Bird's Eye View; процессор изображений - AXProton AI-ISP улучшает качество картинки при слабом освещении; потребление всего 3.5 Вт; соответствие автомобильным стандартам (ASIL-B/D) и международным нормам (ISO/SAE 21434).

На основе M57 в партнёрстве с компанией Stradvision был создан комплексный ADAS-комплект для фронтальной камеры. Он обеспечивает обнаружение объектов, пешеходов, дорожных знаков и поддержку функций второго уровня автономности.

Активная подготовка компании к IPO происходит на фоне роста китайского рынка чипов для автономного вождения. В 2024 году доля автомобилей с такими чипами в Китае превысила 63%.

Полученные средства компания планирует направить на исследования и разработки, создание новых продуктов, расширение продаж и потенциальные стратегические сделки, чтобы укрепить свои позиции в сферах интеллектуального зрения, автомобильной электроники и периферийных вычислений.

