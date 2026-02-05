Микроэлектроника: ASE Technology Holding - бизнес передовой упаковки чипов удвоится к 2026 году

05.02.2026, MForum.ru

Тайваньская компания ASE Technology Holding - крупнейший в мире поставщик услуг по упаковке / корпусированию и тестированию чипов - прогнозирует удвоение выручки от передовой упаковки чипов до $3,2 млрд к 2026 году. Итоги 4q2025: выручка около $5.62 млрд, рост на 9.6% гг, рост чистой прибыли – 58%.

В 2026 году компания планирует значительные инвестиции - $1.5 млрд. Впрочем, основные инвестиции в оборудование пришлись на 2025 год - $3.4 млрд. В строительство и модернизацию производственных объектов в 2026 году компания вложит еще около $2.1 млрд, как и годом ранее. Дочка ASE, - Siliconware Precision Industries (SPIL), предоставляет услуги корпусирования ИИ-чипов Nvidia.

Такой активный рост ASE отражает всеобщий спрос на ИИ-чипы, компания реагирует на этот спрос высокими инвестициями в расширение производства. Все логично. Это могло бы привести компанию к кризису, если бы «пузырь ИИ» схлопнулся. Но ИИ – не пузырь, так что компания, вероятнее всего, свои инвестиции отобьет.

