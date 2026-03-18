Микроэлектроника: Nvidia надеется, что все же сможет поставить чипы H200 клиентам в Китае

18.03.2026,
Можно бесконечно читать как в США решают и перерешивают - можно ли разрешить Nvidia поставки в Китай продвинутых ИИ-ускорителей. К этому добавляются еще и процессы в Китае, где политики намекают бизнесу, что не слишком рады стремлению корпораций продолжать закупать американскую продукцию. В итоге процесс тянется, а мы с вами читаем, что "поставки вот-вот начнутся" который уже месяц подряд.
Вот и на этот раз гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг заявляет, что компания приблизилась к началу поставок H200 клиентам в Китае, а пока что находится в процессе возобновления производства.
На этот раз, возможно, дело стронется с мертвой точки, поскольку у Nvidia на руках есть лицензия на продажу H200 компаниям, базирующимся в Китае, и портфель заказов от таких компаний.
Ладно. Поглядим.
Не менее, а может быть и более интересно другое заявление Хуанга, он сказал, что цель, обозначенная министром торговли США Говардом Лютником в январе 2026 года, - вернуть 40% тайваньской цепочки поставок и производства полупроводников обратно в США к 2029 году - будет труднодостижима. В переводе в менее вежливую форму - ничего из этого не выйдет в столь сжатые сроки. Что же, здесь нет ничего удивительного. Чиновники ставят цели, подчас совсем нереальные, а бизнес почти всегда смотрит на вещи куда более трезво. Конечно, Хуангу верится куда больше, чем Лютнику.
Тем не менее, попытка восстановить производство микроэлектроники, включая современное производство, в США, очевидно, продолжается. Тайваньская TSMC активно строит фабы в США и простраивает цепочки поставок в Аризоне и за ее пределами. Благо спрос на микросхемы продолжает расти во всем мире, в этих условиях, даже продукция с высокой себестоимостью, что характерно для американской продукции, может находить своего покупателя.
В Аризоне, напомню, TSMC приобрела дополнительный земельный участок и инвестирует порядка $65 млрд в строительство 3-х новых производственных площадок. Не также будем забывать про обещание правительства Тайваня гарантировать выделение $250 млрд для стимулирования дальнейших инвестиций в США со стороны тайваньских компаний. Это солидные деньги и, если они действительно будут выделены, можно ожидать, что в США появятся новые предприятия, специализирующиеся в области микроэлектроники, причем, не только компании TSMC.
Публикации по теме:
17.03. Salience Labs и Keysight построят среду тестирования оптических коммутаторов
17.03. Американская Micron планирует вдвое нарастить производство на своей новой площадке на Тайване
17.03. В Индии усиливают кооперацию с европейскими лидерами в области ФИС
16.03. STMicroelectronics в четыре раза увеличит выпуск кремниевой фотоники для ИИ-датацентров
16.03. Бесшовный фотонный интерфейс чип-окружающая среда: прорывы 2025–2026 годов
16.03. Сканирующий микроспектрометр LS RamBo 620 получил подтверждение российскости
15.03. Илон Маск заявил о планах запуска Tesla Terafab - гигантской фабрике по производству ИИ-чипов
15.03. SK hynix представила первый в мире 1c LPDDR6: скорость +33%, энергопотребление -20%
12.03. Индустрию охватывает волна повышения цен на чипы
09.03. Кризис, связанный с конфликтом с Ираном, создает многоуровневые риски для полупроводниковой индустрии
05.03. Предприятия ГК Элемент внедряют отечественные микросхемы в образовательный процесс
03.03. В Китае создали микросхемы, «прозрачные» для радиации
02.03. Бум ИИ вызвал также дефицит микросхем, выпускаемых по "зрелым" технологиям
02.03. В Японии привлекли очередные миллиарды в проект Rapidus
27.02. В Пекинском университете создали лабораторный прототип транзистора FeFET с графеновым затвором длиной 1нм
25.02. Китай нарастит производство передовых чипов в 5 раз за 2 года?
25.02. ИИ-чипы нужны всем. Еще два игрока подняли денег, чтобы создать альтернативу чипам Nvidia
19.02. Где в Китае производят полупроводники
18.02. TSMC не спешит за High-NA EUV. Почему?
12.02. Samsung начал отгружать чипы HBM4 неназванным клиентам
18.03. KDDI внедряет многофункциональную систему оптимизации сети на основе искусственного интеллекта
18.03. В Японии додумались до аварийного роуминга
18.03. Samsung смог продать свои микросхемы HBM4 компании AMD
18.03. Nvidia надеется, что все же сможет поставить чипы H200 клиентам в Китае
18.03. МегаФон в Оренбургской области - покрытие 4G улучшено у Сорочинского водохранилища
18.03. Билайн сообщает о расширении покрытия и умощнении сети в ряде городов и районов региона
18.03. МТС предложила абонентам в Московском регионе роутер Wi-Fi 6 в корпусе собственного дизайна
17.03. Билайн - количество БС 4G в Иркутской области увеличено на 76% в 2026 году
17.03. МТС в Чеченской Республике - сеть запущена в горном селе Сюжи
17.03. Salience Labs и Keysight построят среду тестирования оптических коммутаторов
17.03. МТС подключил кроссоверы Jetour к своей мобильной сети
17.03. МегаФон в Забайкальском крае - мобильный интернет запущен в селе Усугли
17.03. Американская Micron планирует вдвое нарастить производство на своей новой площадке на Тайване
17.03. В Индии усиливают кооперацию с европейскими лидерами в области ФИС
16.03. STMicroelectronics в четыре раза увеличит выпуск кремниевой фотоники для ИИ-датацентров
18.03. Samsung Galaxy M17e 5G – ребрендинг A07 с батареей 6000 мАч за 140 долларов
18.03. Oppo Watch X3 – титан, сапфир и мониторинг глюкозы
18.03. Oppo Find N6 появился на глобальном рынке
17.03. Представлен Vivo Y51 Pro 5G с батареей 7200 мАч и защитой IP69
17.03. iQOO Z11x 5G – батарея 7200 мАч и мощный чип за 205 долларов
17.03. Realme C100 5G с экраном 144 Гц и АКБ 7000 мАч засветился у европейского ритейлера
16.03. Представлен Lava Bold 2 5G с плоским экраном, чистым Android и демократичной ценой
16.03. Раскрыты характеристики Oppo Pad 5 Pro – мощный планшет с батареей 13 000 мАч
16.03. Nubia набирает тестировщиков OpenClaw AI на Z80 Ultra
13.03. Представлен Motorola Edge 70 Fusion+ с улучшенной камерой
13.03. Energizer P30K Apex, смартфон с батареей 30 000 мАч, ожидается в июне
12.03. Honor 600 Lite – металл, AMOLED и батарея на 6520 мАч за €300
12.03. В Китае стартовали продажи Honor Magic V6 с рекордной батареей
12.03. OPPO K14x 5G – новая базовая версия за 12 999 рупий
11.03. Vivo V70 FE – 200 мегапикселей и 7000 мАч
11.03. Realme Note 80 – ультрабюджетник с батареей на 6300 мАч
11.03. Poco C85x - емкая батарея за 120 долларов
10.03. Представлен Vivo Y37+ с батареей на 6000 мАч
10.03. Realme C83 5G – крепкий бюджетник с батареей на 7000 мАч
09.03. Oppo представит новый складной смартфон OPPO Find N6 с "невидимой складкой" экрана