Микроэлектроника: Предприятия ГК Элемент внедряют отечественные микросхемы в образовательный процесс

05.03.2026,
Воронежский НИИ электронной техники (ГК Элемент) расширяет использование своей продукции в образовательной среде – компания интегрировала свой 32-разрядный RISC-микроконтроллер К1921ВГ015 в практику обучения Челябинского государственного университета (ЧелГУ). Уже несколько тысяч студентов познакомились с этим микроконтроллером.
Студенты ЧелГУ с нового учебного года используют микроконтроллер для лабораторных работ и практикума по периферийным блокам и ядру. Ранее в обучении применялись иностранные чипы, но появление высокопроизводительного отечественного аналога позволило пересмотреть подход к обучению.
Осенью 2025 года микросхема и макетно-отладочные платы были переданы в Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г. Ф. Морозова. По оценке преподавательского состава, переход на российский компонент не только упростил освоение материала, но и повысил качество студенческих разработок, которые уже используются в конкурсных проектах.
Выбор данного изделия для вузовской среды не случаен. К1921ВГ015 построен на открытой архитектуре RISC-V, поддерживает широкую периферию и предлагает гибкие режимы энергопотребления. Такие характеристики делают его пригодным для широкого круга задач — от автономных IoT-устройств до применений в промышленной и робототехнической автоматики. Обучающие материалы для разработчиков и преподавателей постоянно обновляются.
Изделие внесено в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ № 719) и Единый реестр радиоэлектронной продукции (ПП РФ № 878).
Другие предприятия ГК «Элемент» также активно поддерживают образовательную сферу. 27 февраля при поддержке Микрона, крупнейшего российского производителя микроэлектроники, в МИЭТ состоялся финал Национальной технологической олимпиады (НТО) по профилю «Цифровые сенсорные системы». Финалистам из 10 регионов России предстояло отработать решение инженерной задачи с микроконтроллерными системами электротехнического контроля на базе отечественного RISC-V микроконтроллера MIK32 Амур. Организатором профиля выступил НИУ МИЭТ, Микрон является индустриальным партнером соревнований и участвовал в работе жюри. Микрон поддерживает проведение НТО НИУ МИЭТ по профилю «Цифровые сенсорные системы» уже в течение 2 лет.
Возможностям самообразования способствуют организованные Микроном розничные продажи образовательного набора Старт с отладочной платой на базе микроконтроллера MIK32 Амур.
Для ГК «Элемент» подготовка высококвалифицированных специалистов в сфере микроэлектроники – часть стратегии по развитию отрасли в России. Использование отечественных микроконтроллеров в рамках работы со студентами позволяет им получить практический опыт работы с актуальными технологиями, что повышает качество образования.
теги: микроэлектроника образование сотрудничество с вузами
