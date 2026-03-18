Проводной интернет: МТС предложила абонентам в Московском регионе роутер Wi-Fi 6 в корпусе собственного дизайна

18.03.2026, MForum.ru

МТС представила пользователям в Московском регионе возможность подключаться к оптоволоконному домашнему интернету и раздавать Wi-Fi 6 с помощью роутера (ONT ATW-922G), выполненного в дизайне МТС.

Устройство доступно абонентам, которые подключены или подключаются к GPON МТС в Московском регионе. Это роутеры стандарта 802.11ax, что обещает более высокие и стабильные скорости передачи данных, лучшая помехозащищенность, большим покрытием.

МТС получила на дизайн роутера патент на промышленный образец. Этот дизайн уже применялся в 2024 году, когда МТС выпустила первый фирменный роутер Wi-Fi 5.

Заявляется, что с его помощью можно подключить к домашнему беспроводному интернету "большое количество" устройств, несколько десятков, лучше бы, конечно, было назвать конкретную цифру.

Роутер поддерживается оба диапазона Wi-Fi - 2.4 ГГц (скорости до 574 Мбит/с) и 5 ГГц (скорости до 2400 Мбит/с), WPA/WPA2/WPA3. Роутер самостоятельно подбирает к какому диапазону подключить то или иное устройство пользователя, чтобы были доступны максимальные скорости. Также он снабжен 4-мя портами Ethernet (cкорость портов: 10/100/1000BASE-T). Порта USB нет, антенны - внутренние.

«Технология Wi-Fi 6 решает проблемы высокой плотности подключенных устройств, что особенно актуально в многоквартирных домах с большим количеством смежных сетей у соседей. Нам удалось совместить фирменный лаконичный дизайн с актуальными и востребованными на сегодняшний день техническими характеристиками. Надеемся, он удовлетворит эстетические вкусы наших клиентов и их требования к скорости интернета, времени задержки, стабильности соединения, и поможет воспользоваться возможностями гигабитного интернета в полной мере», – комментирует директор по маркетингу московского региона МТС Павел Плясенко.

Стандартный монтаж роутера (обычно над входной дверью) компания производит бесплатно, установка в другом месте квартиры тоже возможна, но за это придется заплатить. Размеры роутера ДхШхВ: 200 х 150 х 40 мм.

