Проводной интернет: МТС предложила абонентам в Московском регионе роутер Wi-Fi 6 в корпусе собственного дизайна

MForum.ru

18.03.2026, MForum.ru

МТС представила пользователям в Московском регионе возможность подключаться к оптоволоконному домашнему интернету и раздавать Wi-Fi 6 с помощью роутера (ONT ATW-922G), выполненного в дизайне МТС.

Устройство доступно абонентам, которые подключены или подключаются к GPON МТС в Московском регионе. Это роутеры стандарта 802.11ax, что обещает более высокие и стабильные скорости передачи данных, лучшая помехозащищенность, большим покрытием.

МТС получила на дизайн роутера патент на промышленный образец. Этот дизайн уже применялся в 2024 году, когда МТС выпустила первый фирменный роутер Wi-Fi 5.

Заявляется, что с его помощью можно подключить к домашнему беспроводному интернету "большое количество" устройств, несколько десятков, лучше бы, конечно, было назвать конкретную цифру.

Роутер поддерживается оба диапазона Wi-Fi - 2.4 ГГц (скорости до 574 Мбит/с) и 5 ГГц (скорости до 2400 Мбит/с), WPA/WPA2/WPA3. Роутер самостоятельно подбирает к какому диапазону подключить то или иное устройство пользователя, чтобы были доступны максимальные скорости. Также он снабжен 4-мя портами Ethernet (cкорость портов: 10/100/1000BASE-T). Порта USB нет, антенны - внутренние.

«Технология Wi-Fi 6 решает проблемы высокой плотности подключенных устройств, что особенно актуально в многоквартирных домах с большим количеством смежных сетей у соседей. Нам удалось совместить фирменный лаконичный дизайн с актуальными и востребованными на сегодняшний день техническими характеристиками. Надеемся, он удовлетворит эстетические вкусы наших клиентов и их требования к скорости интернета, времени задержки, стабильности соединения, и поможет воспользоваться возможностями гигабитного интернета в полной мере», – комментирует директор по маркетингу московского региона МТС Павел Плясенко.

Стандартный монтаж роутера (обычно над входной дверью) компания производит бесплатно, установка в другом месте квартиры тоже возможна, но за это придется заплатить. Размеры роутера ДхШхВ: 200 х 150 х 40 мм.

--

✓ подключайтесь к моим каналам на VK: Бойко про телеком и каналу Чипы и чиплеты  

--

теги: проводной интернет домашний интернет Московский регион Москва Московская область

--

© Алексей Бойко, MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Колонка редактора

Новости

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: