IoT: Количество теплоэнергетических предприятий, подключенных к умным датчикам МТС в Подмосковье, в 2025 году выросло на четверть

MForum.ru

IoT: Количество теплоэнергетических предприятий, подключенных к умным датчикам МТС в Подмосковье, в 2025 году выросло на четверть

03.02.2026, MForum.ru

МТС и Агентство развития коммунальной инфраструктуры (ГКУ МО «АРКИ») в 2025 году расширили проект цифровизации отраслей ЖКХ и энергетики в городах Подмосковья. В частности, количество предприятий ЖКХ и энергетики, подключенных к умным датчикам дистанционного мониторинга тепловых сетей и раннего обнаружения аварийных ситуаций, выросло за год на 23%, а число установленных датчиков, работающих по технологии беспроводного Интернета (IoT), – на 70%. Программно-аппаратные комплексы были установлены, например, в городских округах Одинцово, Серпухов, Щелково и Воскресенск.

Цифровой контроль позволяет повысить эффективность управления системами теплоснабжения и горячего водоснабжения, помогая предотвращать аварийные ситуации на магистральных трубопроводах.

Благодаря установке датчиков и выводу телеметрических данных в региональную систему ВИС МВИТУ (ЖКХ-Контур) за 2025 год время отправки аварийной бригады в точное место локации сократилось в 3 раза с 1,5 часов до 35 минут, а время устранения аварии – в среднем с 6 до 4-х часов.

Датчики круглосуточно в автоматическом режиме передают данные о состоянии инфраструктуры теплосетей Подмосковья. IoT-устройства позволяют диспетчерам дистанционно в режиме реального времени следить за показателями температуры воды и давления внутри магистрали, а при отклонении от нормативов получать оповещения по каналам связи. Актуальные данные помогают скорректировать работу котельной, а в случае внештатной ситуации оперативно выехать на место для её устранения.

«Любую проблему лучше предотвратить, чем исправлять ее последствия. Использование умных датчиков в нашем проекте существенно повышает скорость реакции на инциденты, сокращает затраты на выездной мониторинг инженерных систем и дорогостоящий ремонт, что в совокупности повышает качество сервиса и удовлетворенность жителей работой всех систем ЖКХ и энергетики. Цифровой контроль, обеспеченный нашим решением, значительно снижает риски выхода тепловой инфраструктуры из строя, что делает жизнь в Подмосковье более комфортной и безопасной», — отметил руководитель направления продуктов «Интернета вещей» МТС Сергей Бирюля.

«Мы продолжаем активно участвовать в программе цифровизации коммунального хозяйства Московской области, расширяя количество объектов, подключенных к региональной системе «ЖКХ-Контур». Благодаря их применению мы видим снижение аварий и числа обращений от жителей, несмотря на то, что зима в этом году более холодная и снежная. Мы продолжим расширение проекта, потому что видим реальный положительный финансовый и имиджевый эффект от применения умных устройств на теплосетях», — отметил директор ГКУ МО «АРКИ» Дмитрий Крашенинников.

--

Отрадно видеть, какими темпами идет цифровизация в области энергетики и ЖКХ, несмотря на сложность текущей ситуации. Беспроводные датчики - зачастую являются оптимальным решением автоматизации и цифровизации энергетики и ЖКХ. Но они уязвимы для отключений мобильного интернета. В случае с теплосетями это, вероятно, в каких-то случаях может приводить даже к авариям - если диспетчеры не узнают своевременно о выходе тех или иных параметров за границы допустимых значений. Сотовая связь - это инфраструктура. Важно понимать, какими рисками оборачиваются решения о ее отключении даже на непродолжительный период. Чем далее, тем более, по мере роста цифровизации нашей жизни.

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги МТС цифровизация IoT IIoT Московский регион Московская область применение умные датчики ЖКХ энергетика NB-IoT

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

20.06. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Московской области - оператор подписал соглашение с правительством МО / MForum.ru

19.03. [Новости компаний] NB-IoT: МТС оцифровала работу теплосетей в Ярославле / MForum.ru

16.03. [Новости компаний] NB-IoT: Умные датчики Цельсиум МТС проследят за микроклиматом в читинском овощехранилище / MForum.ru

16.02. [Новости компаний] IoT: Умные датчики МТС Цельсиум помогут перезимовать пчелиным семьям / MForum.ru

15.02. [Новости компаний] Цельсиум / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

03.02. [Новинки] Слухи: POCO делает ставку на сверхъёмкие батареи / MForum.ru

03.02. [Новинки] Слухи: Redmi K Pad 2 получит флагманский чип и батарею 9000 мАч / MForum.ru

03.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy F70e с акцентом на дизайн и автономность дебютирует 9 февраля / MForum.ru

02.02. [Новинки] Слухи: OnePlus 16 и Reno 16: как два бренда одной группы готовят радикально разные революции / MForum.ru

02.02. [Новинки] Анонсы: Представлены Redmi Buds 8 Pro с коаксиальными драйверами и шумодавом 55 дБ за $57 / MForum.ru

02.02. [Новинки] Анонсы: Redmi Turbo 5 Max «бюджетный флагман» с батареей на 9000 мАч и ценой от $359 / MForum.ru

30.01. [Новинки] Анонсы: Motorola представила Moto G17 и G17 Power / MForum.ru

30.01. [Новинки] Слухи: Рендеры Samsung Galaxy A57 и A37 показали минимум внешних изменений / MForum.ru

29.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31d – 4G-смартфон с батареей-рекордсменом и защитой IP69+ / MForum.ru

29.01. [Новинки] Анонсы: Motorola G77 и G67 обновляют канон доступных «рабочих лошадок» / MForum.ru

28.01. [Новинки] ПО: Apple ставит рекорд поддержки – 13-летний iPhone 5s получил критическое обновление в 2026 году / MForum.ru

28.01. [Новинки] Слухи: iQOO готовит 15R с чипом 3 нм и рекордом Antutu / MForum.ru

28.01. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен Vivo X200T с тройной камерой Zeiss, чипом 3 нм и ценой €550 / MForum.ru

27.01. [Новинки] Слухи: Oppo Find X9s получит двойную 200 МП камеру в компактном корпусе / MForum.ru

27.01. [Новинки] Анонсы: HMD Watch X1 и P1 — смарт-часы для тех, кому не нужен смартфон на запястье / MForum.ru

26.01. [Новинки] Слухи: Infinix готовит анонс Smart 20 с Android 16 и АКБ 5100 мАч / MForum.ru

26.01. [Новинки] Это интересно: 200 Мп сенсоры в 2026: от массового хита до эксклюзивного флагмана / MForum.ru

26.01. [Новинки] Слухи: TENAA раскрыла дизайн и характеристики Samsung Galaxy A57 / MForum.ru

23.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme Neo8 с батареей 8000 мАч, 3.5x перископом и ценой от $370 / MForum.ru

23.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S26 выйдут в Корее 11 марта, Unpacked назначен на 25 февраля / MForum.ru

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: