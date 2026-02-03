IoT: Количество теплоэнергетических предприятий, подключенных к умным датчикам МТС в Подмосковье, в 2025 году выросло на четверть

03.02.2026, MForum.ru

МТС и Агентство развития коммунальной инфраструктуры (ГКУ МО «АРКИ») в 2025 году расширили проект цифровизации отраслей ЖКХ и энергетики в городах Подмосковья. В частности, количество предприятий ЖКХ и энергетики, подключенных к умным датчикам дистанционного мониторинга тепловых сетей и раннего обнаружения аварийных ситуаций, выросло за год на 23%, а число установленных датчиков, работающих по технологии беспроводного Интернета (IoT), – на 70%. Программно-аппаратные комплексы были установлены, например, в городских округах Одинцово, Серпухов, Щелково и Воскресенск.

Цифровой контроль позволяет повысить эффективность управления системами теплоснабжения и горячего водоснабжения, помогая предотвращать аварийные ситуации на магистральных трубопроводах.

Благодаря установке датчиков и выводу телеметрических данных в региональную систему ВИС МВИТУ (ЖКХ-Контур) за 2025 год время отправки аварийной бригады в точное место локации сократилось в 3 раза с 1,5 часов до 35 минут, а время устранения аварии – в среднем с 6 до 4-х часов.

Датчики круглосуточно в автоматическом режиме передают данные о состоянии инфраструктуры теплосетей Подмосковья. IoT-устройства позволяют диспетчерам дистанционно в режиме реального времени следить за показателями температуры воды и давления внутри магистрали, а при отклонении от нормативов получать оповещения по каналам связи. Актуальные данные помогают скорректировать работу котельной, а в случае внештатной ситуации оперативно выехать на место для её устранения.

«Любую проблему лучше предотвратить, чем исправлять ее последствия. Использование умных датчиков в нашем проекте существенно повышает скорость реакции на инциденты, сокращает затраты на выездной мониторинг инженерных систем и дорогостоящий ремонт, что в совокупности повышает качество сервиса и удовлетворенность жителей работой всех систем ЖКХ и энергетики. Цифровой контроль, обеспеченный нашим решением, значительно снижает риски выхода тепловой инфраструктуры из строя, что делает жизнь в Подмосковье более комфортной и безопасной», — отметил руководитель направления продуктов «Интернета вещей» МТС Сергей Бирюля.

«Мы продолжаем активно участвовать в программе цифровизации коммунального хозяйства Московской области, расширяя количество объектов, подключенных к региональной системе «ЖКХ-Контур». Благодаря их применению мы видим снижение аварий и числа обращений от жителей, несмотря на то, что зима в этом году более холодная и снежная. Мы продолжим расширение проекта, потому что видим реальный положительный финансовый и имиджевый эффект от применения умных устройств на теплосетях», — отметил директор ГКУ МО «АРКИ» Дмитрий Крашенинников.

Отрадно видеть, какими темпами идет цифровизация в области энергетики и ЖКХ, несмотря на сложность текущей ситуации. Беспроводные датчики - зачастую являются оптимальным решением автоматизации и цифровизации энергетики и ЖКХ. Но они уязвимы для отключений мобильного интернета. В случае с теплосетями это, вероятно, в каких-то случаях может приводить даже к авариям - если диспетчеры не узнают своевременно о выходе тех или иных параметров за границы допустимых значений. Сотовая связь - это инфраструктура. Важно понимать, какими рисками оборачиваются решения о ее отключении даже на непродолжительный период. Чем далее, тем более, по мере роста цифровизации нашей жизни.

