Проводной интернет: МТС в Московском регионе - к домашнему интернету в 2025 году подключено 94 тысячи домохозяйств

08.01.2026,
МТС сообщает о расширении в 2025 году сети фиксированного доступа в Московском регионе. К сети оптического доступа за прошедший год подключено около 94 тысяч домохозяйств в Москве и области. Всего, по данным компании МТС, доступ к домашнему интернету оператора в столичном регионе имеют более 5,3 миллиона квартир и частных домов.
В 2025 году МТС провела порядка 312 километров волоконно-оптических линий связи для подключения домохозяйств к интернету по технологии GPON. Всего за год доступ к гигабитному фиксированному интернету предоставлен 94 тысячам домохозяйств в 500 многоквартирных домах в новых и уже обжитых жилых комплексах Москвы и Московской области.
Доля многоквартирных домов, подключенных к сети GPON в 2025 году в Москве, составила 80%. На Новую Москву и Подмосковье пришлось по 10%.
Около 40% подключенных к гигабитному интернету домов – новостройки. Оптические каналы связи подведены к квартирам в таких крупных жилых комплексах как «Остров», «Символ», «ЗИЛАРТ», «Союз» и других, а также в домах по программе реновации. В области работы по подключению проводились в городских округах Красногорск, Домодедово, Видное, Мытищи и других.
«Сегодня домашний интернет входит в минимально необходимый набор повседневных услуг, став обязательной инфраструктурной основой жизнеобеспечения наряду с электричеством, водоснабжением и отоплением, — комментирует директор по стратегии и развитию МТС в Московском регионе Дмитрий Поляков. - МТС продолжит развитие оптоволоконной сети GPON, которая обеспечивает доступ к высокоскоростному интернету, чтобы жители региона могли с комфортом организовывать свою работу, учебу, досуг и быт».
МТС предоставляет в Московском регионе по сети GPON домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с при проводном подключении и до 500 Мбит/ по Wi-Fi. На текущий момент протяженность оптоволоконной сети компании в столичном регионе составила около 50 тысяч километров. К ней подключено более 94% домохозяйств в Москве и до 70% в области в зависимости от конкретного населенного пункта, - сообщает оператор.
