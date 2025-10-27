Мессенджеры. Тренды: Трафик в мессенджерах в Московском регионе вырос на 87%

MForum.ru
27.10.2025,
С началом делового сезона жители Московского региона стали активнее пользоваться мессенджерами. По данным аналитики Билайна совокупный трафик передачи данных в популярных сервисах общения и получения информации вырос на 87% в сентябре 2025 года по сравнению с августом.
Наибольший рост вполне ожидаемо показал Telegram — объем переданных данных увеличился на 191%, а число уникальных пользователей за день — на 38%.
Эксперты компании связывают увеличение активности с возвращением москвичей к привычному рабочему ритму после отпусков, ростом числа деловых коммуникаций и развитием цифровых каналов взаимодействия в компаниях и образовательных учреждениях.
Олег Бирюков, директор Московского региона Билайна:
«Каждый сентябрь мы видим, как люди возвращаются в рабочий ритм и снова активно пользуются мессенджерами. Для нас важно, чтобы связь оставалась быстрой и стабильной, где бы ни находился клиент — в офисе, в дороге или на учебе. Мы создаём сеть, которая выдерживает рост нагрузки и обеспечивает быстрый обмен данными — от видеозвонков до крупных деловых чатов. Это результат системной технологической работы Билайна по развитию цифровой инфраструктуры».
Наибольший прирост трафика в мессенджерах зафиксирован во 2-й половине сентября в следующих городах Подмосковья:
При этом в Москве выделились точки концентрации деловой активности, где пользователи чаще всего подключались к мессенджерам в рабочее время: Автозаводская улица; Волгоградский проспект; Олимпийский проспект; улица Золоторожский Вал; проспект Мира.
Более 91% всего трафика мессенджеров приходится на мобильные телефоны, что подтверждает высокий уровень цифровизации и доступность скоростного интернета в сети Билайн.
Качество связи Билайна в Москве подтверждается независимыми исследованиями. По итогам тестирования компании DMTEL, проведенного летом 2025 года, Билайн был признан лучшим оператором среди «большой четверки» по качеству голосовой связи, передачи данных и покрытию. В частности, сеть 4G (LTE) была доступна абонентам 99,96% времени.
