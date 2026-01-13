Мобильная связь: МТС в Московском регионе - какие БС показали самую большую нагрузку в новогодние праздники

13.01.2026, MForum.ru

На основе анализа данных работы сети МТС в Москве и области в ночь и днем 1 января 2026 года выявлены самые высоконагруженные базовые станции.

Первое место заняла БС, работающая на ВДНХ, второе - в парке Зарядье, третье - БС на улице Охотный ряд. Сеть МТС справилась с обычным для новогодних праздников пиковым ростом нагрузок (почти в 3 раза!) в столичном регионе, - утверждает оператор.

Самой «качающей» оказалась базовая станция на ВДНХ, которая в часы максимальных нагрузок одномоментно обслуживала свыше 7 000 человек, что в три раза больше, чем в обычные выходные дни. Далее с большим отрывом идет базовая станция у парка Зарядье возле Большого Москворецкого моста, принявшая в час пик трафик около 3 000 абонентов. На третьем месте - базовая станция на улице Охотный ряд возле городской ёлки на Манежной площади, одновременно работавшая с 1 800 абонентами.

Традиционным местом массовых гуляний в новогоднюю ночь и днем 1 января был район Красной площади: почти 1 600 человек обслуживала базовая станция у ГУМа и 1 300 – недалеко от Храма Василия Блаженного. Трафик от 1 200 пользователей взяли на себя каждая из базовых станций на Воробьевых горах и в Парке Горького.

Самые загруженные базовые станции Подмосковья работали в ночь в первый день нового года в городах Балашиха и Видное – по 1 000 абонентов в моменте.

«Наши инженеры заранее проверили самые популярные места праздничных мероприятий в столице и городах Подмосковья, чтобы жители и гости региона могли звонить и пользоваться интернет-сервисами прямо с гуляний. Для этого мы провели балансировку трафика за счет корректировки секторов и мощности базовых станций, а для исключения перегрузок предусмотрели оперативный перевод трафика на соседние вышки. В результате проведенных работ даже в самых многолюдных местах в часы пик наши абоненты были гарантированно обеспечены голосовой связью и комфортными скоростями интернет-доступа», - отметил технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.

теги: мобильная связь сотовая связь новогодние нагрузки новогодняя статистика МТС Москва Московская область Московский регион

