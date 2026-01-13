Мобильная связь: МТС в Московском регионе - какие БС показали самую большую нагрузку в новогодние праздники

MForum.ru
13.01.2026,
На основе анализа данных работы сети МТС в Москве и области в ночь и днем 1 января 2026 года выявлены самые высоконагруженные базовые станции.
Первое место заняла БС, работающая на ВДНХ, второе - в парке Зарядье, третье - БС на улице Охотный ряд. Сеть МТС справилась с обычным для новогодних праздников пиковым ростом нагрузок (почти в 3 раза!) в столичном регионе, - утверждает оператор.
Самой «качающей» оказалась базовая станция на ВДНХ, которая в часы максимальных нагрузок одномоментно обслуживала свыше 7 000 человек, что в три раза больше, чем в обычные выходные дни. Далее с большим отрывом идет базовая станция у парка Зарядье возле Большого Москворецкого моста, принявшая в час пик трафик около 3 000 абонентов. На третьем месте - базовая станция на улице Охотный ряд возле городской ёлки на Манежной площади, одновременно работавшая с 1 800 абонентами.
Традиционным местом массовых гуляний в новогоднюю ночь и днем 1 января был район Красной площади: почти 1 600 человек обслуживала базовая станция у ГУМа и 1 300 – недалеко от Храма Василия Блаженного. Трафик от 1 200 пользователей взяли на себя каждая из базовых станций на Воробьевых горах и в Парке Горького.
Самые загруженные базовые станции Подмосковья работали в ночь в первый день нового года в городах Балашиха и Видное – по 1 000 абонентов в моменте.
«Наши инженеры заранее проверили самые популярные места праздничных мероприятий в столице и городах Подмосковья, чтобы жители и гости региона могли звонить и пользоваться интернет-сервисами прямо с гуляний. Для этого мы провели балансировку трафика за счет корректировки секторов и мощности базовых станций, а для исключения перегрузок предусмотрели оперативный перевод трафика на соседние вышки. В результате проведенных работ даже в самых многолюдных местах в часы пик наши абоненты были гарантированно обеспечены голосовой связью и комфортными скоростями интернет-доступа», - отметил технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: мобильная связь сотовая связь новогодние нагрузки новогодняя статистика МТС Москва Московская область Московский регион
--
Публикации по теме:
08.01. [Новости компаний] Проводной интернет: МТС в Московском регионе - к домашнему интернету в 2025 году подключено 94 тысячи домохозяйств / MForum.ru
09.07. [Новости компаний] Фиксированный доступ: МТС в Московском регионе - к домашнему интернету за 6 месяцев подключено еще около 45 тысяч домохозяйств / MForum.ru
20.08. [Новости компаний] Развитие сетей: Связь вдоль дорог - МТС улучшила покрытие на дублере МКАД в районе Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе / MForum.ru
16.07. [Новости компаний] Фиксированный доступ: МТС в Московском регионе - рост темпов гигабитной сети фиксированного доступа / MForum.ru
20.05. [Новости компаний] BigData: МТС Travel сообщает - Московский регион, Приморский край и Петербург с Ленобластью дали самый большой вклад в туризм в Японию / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Samsung представила Galaxy A07 5G с долгой поддержкой и емкой батареей / MForum.ru
13.01. [Новинки] Слухи: Realme Neo8 с флагманским экраном от Samsung и АКБ 8000 мАч засветился в TENAA / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Vivo представила в Китае «неубиваемый» смартфон с батареей на 7200 мАч / MForum.ru
12.01. [Новинки] Слухи: В Redmi K90 Ultra будет реализован новый подход к «ультра-флагману» / MForum.ru
12.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет в Индии Pad 5 – планшет с антибликовым экраном и 5G / MForum.ru
12.01. [Новинки] Слухи: Камеры Honor Magic 8 Pro Air раскрыты за неделю до премьеры / MForum.ru
12.01. [Новинки] Слухи: Meizu отменяет Meizu 22 Air, но представляет «кубик» искусственного интеллекта / MForum.ru
09.01. [Новинки] Это интересно: Война частот обновления экранов на смартфонах доходит до абсурда? / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Poco M8 5G – доступный «долгоиграющий» смартфон с AMOLED-экраном представлен в Индии / MForum.ru
08.01. [Новинки] Это интересно: Samsung запатентовала смартфон, который складывается «наизнанку» / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Realme представляет в Индии Pad 3 планшет с емкой батареей и экраном 2.8K / MForum.ru
07.01. [Новинки] CES 2026: Infinix представила смартфоны с глобальной спутниковой связью и «твёрдотельным» охлаждением / MForum.ru
07.01. [Новинки] CES 2026: TCL представила смартфон для чтения с дисплеем, имитирующим бумагу / MForum.ru
07.01. [Новинки] Слухи: Первый тизер OnePlus Turbo 6 раскрыл дисплей с частотой 165 Гц и защитой для глаз / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Redmi в конце января представит Turbo 5 Max с «рекордной» батареей / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Realme Neo 8 получит дизайн в стиле «киберпанк» и флагманскую платформу при цене $360 / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Honor анонсирует ультратонкий Magic 8 Pro Air / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: Oppo выводит глобальную версию Reno15 с Snapdragon 7 Gen 4 и зум-камерой / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет на Тайване Reno15 Pro Max и Pro с 200 Мп камерой / MForum.ru
30.12. [Новинки] Слухи: Honor готовит Power 2 с батареей на 10 080 мАч / MForum.ru