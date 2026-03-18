Анонсы: Oppo Find N6 появился на глобальном рынке

MForum.ru
18.03.2026,
Компания Oppo представила флагманский складной смартфон Find N6, заявив о создании "самого плоского складного устройства в мире". Новинка сочетает передовые технологии дисплея, мощную начинку и улучшенную систему камер, разработанную совместно с Hasselblad.
Oppo потратила немало усилий, чтобы решить главную проблему всех складных смартфонов — видимую складку посередине экрана. Технология Zero-Feel Crease объединяет новый шарнир и специальное стекло с памятью формы, которое после складывания восстанавливает плоскость на 99.9%.
Шарнир использует бионическую четырёхосевую структуру, напечатанную с помощью полимерной 3D-печати. Это позволило снизить неровность поверхности с 0.18 мм до всего 0.1 мм. Стекло при этом в три раза жёстче обычного гибкого стекла.
Устройство сертифицировано TÜV Rheinland на 600 000 складываний — этого хватит на годы активного использования.
Внутренний складной экран — 8.12-дюймовый QXGA+ OLED с поддержкой 1.07 миллиарда цветов и адаптивной частотой обновления 1–120 Гц. Пиковая яркость достигает 2500 нит.
Внешний дисплей — 6.62-дюймовый FHD+ AMOLED с яркостью до 3600 нит. Рамки вокруг внешнего экрана уменьшены на 30% по сравнению с предшественником. Оба экрана имеют режим пониженной яркости до 1 нит для комфортного чтения в темноте и сертифицированы TÜV Rheinland за защиту зрения.
Внутри новинки Snapdragon 8 Elite Gen 5 в паре с LPDDR5X RAM и UFS 4.1 накопителем. За оптимизацию отвечает фирменная система Tidal Engine, которая повышает производительность CPU и GPU, одновременно снижая энергопотребление.
Работает новинка под управлением ColorOS 16. Многозадачность позволяет запускать до четырёх приложений одновременно в многооконном режиме. Из коробки доступны AI-инструменты для заметок, редактирования изображений и поддержка стилуса Oppo AI Pen (продаётся отдельно).
Oppo обещает 5 крупных обновлений Android и 6 лет патчей безопасности — отличный показатель для флагмана.
Фоточасть разработана при участии Hasselblad. Главный сенсор — 200 МП с двуосной оптической стабилизацией и диафрагмой f/1.8. В компании с ним работают:
Поддерживается до 120-кратного цифрового зума, съёмка 8K-фото и видео 4K при 120 кадрах в секунду с Dolby Vision. Фронтальные камеры — 20 МП на обоих экранах.
Аккумулятор — кремний-углеродный ёмкостью 6000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка 80 Вт по проводу и 50 Вт по беспроводному каналу, а также стандарты UFCS, PPS и QC.
Корпус имеет сразу три степени защиты: IP56, IP58 и IP59 — от пыли, воды и даже горячих струй. Вес — всего 225 граммов при толщине 8.93 мм в сложенном состоянии.
Из остального: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, боковой сканер отпечатков, USB Type-C 3.2 и спутниковая связь в топовой версии.
Цена версии 12/256 ГБ составляет 9999 юаней (~$1400), 16/512 ГБ – 10 999 юаней (~$1540), а вариант 16/1 ТБ (со спутниковой связью) обойдется в 11 999 юаней (~$1680). Цвета новинки: Deep Black, Original Titanium, Gold Orange. Старт продаж намечен на 20 марта.
Oppo Find N6 выходит на рынок, где уже правят бал Samsung Galaxy Z Fold и складные модели Huawei и Xiaomi. Главный козырь новинки — действительно впечатляющая работа над складкой. Если заявленные 0.1 мм неровности подтвердятся в реальном использовании, это станет серьёзным достижением.
Цена от 1400 долларов ставит Find N6 в прямую конкуренцию с топовыми моделями. Oppo делает ставку на тех, кто устал от видимой складки и хочет максимально "плоского" ощущения при использовании большого экрана. В сочетании с мощной начинкой, отличными камерами и быстрой зарядкой это очень сильный набор.
Глобальный релиз 20 марта означает, что европейские и азиатские покупатели смогут оценить новинку практически одновременно с китайскими. Для Oppo это важный шаг в укреплении позиций на мировом рынке складных устройств. Вопрос лишь в том, насколько агрессивной будет цена за пределами Китая с учётом налогов и пошлин.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
16.03. Раскрыты характеристики Oppo Pad 5 Pro – мощный планшет с батареей 13 000 мАч
12.03. OPPO K14x 5G – новая базовая версия за 12 999 рупий
09.03. Oppo представит новый складной смартфон OPPO Find N6 с "невидимой складкой" экрана
04.03. Oppo A6s Pro получил 50-мегапиксельнцю ультраширокоугольную селфи-камеру
11.02. Oppo K14x — эволюция бюджетника с батареей 6500 мАч и зарядкой 45 Вт
11.02. Oppo тестирует батарею ёмкостью 8500 мАч для будущего флагмана
10.02. Vivo X Fold 6 может получить 200 Мп камеру и мультиспектральный сенсор, чтобы стать главным фото-раскладушкой
06.02. Oppo готовит два разных Find X9s, один для Китая, второй мирового рынка
06.02. Oppo готовит K14 Turbo и K14 Turbo Pro с активным охлаждением и чипом Dimensity 9500s
02.02. OnePlus 16 и Reno 16: как два бренда одной группы готовят радикально разные революции
27.01. Oppo Find X9s получит двойную 200 МП камеру в компактном корпусе
22.01. OnePlus 16 прочат батарею 9000 мАч и 200-мегапиксельный перископ
22.01. Oppo представляет Reno 15 FS для Европы
16.01. Redmi готовит Turbo 5 Max с чипом Dimensity 9500s за $360
15.01. Oppo представила трио смартфонов A6t
14.01. Oppo представила смартфоны A6s 5G и A6s 4G
13.01. Apple лидирует на мировом рынке смартфонов с долей 20% в 2025 году
12.01. Oppo представляет в Индии Pad 5 – планшет с антибликовым экраном и 5G
03.01. Oppo выводит глобальную версию Reno15 с Snapdragon 7 Gen 4 и зум-камерой
03.01. Oppo представляет на Тайване Reno15 Pro Max и Pro с 200 Мп камерой
17.03. Билайн - количество БС 4G в Иркутской области увеличено на 76% в 2026 году
17.03. МТС в Чеченской Республике - сеть запущена в горном селе Сюжи
17.03. Salience Labs и Keysight построят среду тестирования оптических коммутаторов
17.03. МТС подключил кроссоверы Jetour к своей мобильной сети
17.03. МегаФон в Забайкальском крае - мобильный интернет запущен в селе Усугли
17.03. Американская Micron планирует вдвое нарастить производство на своей новой площадке на Тайване
17.03. В Индии усиливают кооперацию с европейскими лидерами в области ФИС
16.03. STMicroelectronics в четыре раза увеличит выпуск кремниевой фотоники для ИИ-датацентров
16.03. Бесшовный фотонный интерфейс чип-окружающая среда: прорывы 2025–2026 годов
16.03. Билайн в Курганской области - сеть 4G укреплена в жилых и промышленных районах
16.03. Сканирующий микроспектрометр LS RamBo 620 получил подтверждение российскости
16.03. Компания Yadro собрала участников ИТ-рынка на первую в 2026 году встречу TAB
16.03. МегаФон в Татарстане – назначен новый директор
16.03. МТС в Воронежской области – домашний интернет ускорен в пять раз
16.03. В Подмосковье тоже готовы отключать мобильную связь и мобильный доступ к интернету
18.03. Samsung Galaxy M17e 5G – ребрендинг A07 с батареей 6000 мАч за 140 долларов
18.03. Oppo Watch X3 – титан, сапфир и мониторинг глюкозы
18.03. Oppo Find N6 появился на глобальном рынке
17.03. Представлен Vivo Y51 Pro 5G с батареей 7200 мАч и защитой IP69
17.03. iQOO Z11x 5G – батарея 7200 мАч и мощный чип за 205 долларов
17.03. Realme C100 5G с экраном 144 Гц и АКБ 7000 мАч засветился у европейского ритейлера
16.03. Представлен Lava Bold 2 5G с плоским экраном, чистым Android и демократичной ценой
16.03. Раскрыты характеристики Oppo Pad 5 Pro – мощный планшет с батареей 13 000 мАч
16.03. Nubia набирает тестировщиков OpenClaw AI на Z80 Ultra
13.03. Представлен Motorola Edge 70 Fusion+ с улучшенной камерой
13.03. Energizer P30K Apex, смартфон с батареей 30 000 мАч, ожидается в июне
12.03. Honor 600 Lite – металл, AMOLED и батарея на 6520 мАч за €300
12.03. В Китае стартовали продажи Honor Magic V6 с рекордной батареей
12.03. OPPO K14x 5G – новая базовая версия за 12 999 рупий
11.03. Vivo V70 FE – 200 мегапикселей и 7000 мАч
11.03. Realme Note 80 – ультрабюджетник с батареей на 6300 мАч
11.03. Poco C85x - емкая батарея за 120 долларов
10.03. Представлен Vivo Y37+ с батареей на 6000 мАч
10.03. Realme C83 5G – крепкий бюджетник с батареей на 7000 мАч
09.03. Oppo представит новый складной смартфон OPPO Find N6 с "невидимой складкой" экрана