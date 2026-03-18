Анонсы: Oppo Find N6 появился на глобальном рынке

18.03.2026, MForum.ru

Компания Oppo представила флагманский складной смартфон Find N6, заявив о создании "самого плоского складного устройства в мире". Новинка сочетает передовые технологии дисплея, мощную начинку и улучшенную систему камер, разработанную совместно с Hasselblad.

Oppo потратила немало усилий, чтобы решить главную проблему всех складных смартфонов — видимую складку посередине экрана. Технология Zero-Feel Crease объединяет новый шарнир и специальное стекло с памятью формы, которое после складывания восстанавливает плоскость на 99.9%.

Шарнир использует бионическую четырёхосевую структуру, напечатанную с помощью полимерной 3D-печати. Это позволило снизить неровность поверхности с 0.18 мм до всего 0.1 мм. Стекло при этом в три раза жёстче обычного гибкого стекла.

Устройство сертифицировано TÜV Rheinland на 600 000 складываний — этого хватит на годы активного использования.

Внутренний складной экран — 8.12-дюймовый QXGA+ OLED с поддержкой 1.07 миллиарда цветов и адаптивной частотой обновления 1–120 Гц. Пиковая яркость достигает 2500 нит.

Внешний дисплей — 6.62-дюймовый FHD+ AMOLED с яркостью до 3600 нит. Рамки вокруг внешнего экрана уменьшены на 30% по сравнению с предшественником. Оба экрана имеют режим пониженной яркости до 1 нит для комфортного чтения в темноте и сертифицированы TÜV Rheinland за защиту зрения.

Внутри новинки Snapdragon 8 Elite Gen 5 в паре с LPDDR5X RAM и UFS 4.1 накопителем. За оптимизацию отвечает фирменная система Tidal Engine, которая повышает производительность CPU и GPU, одновременно снижая энергопотребление.

Работает новинка под управлением ColorOS 16. Многозадачность позволяет запускать до четырёх приложений одновременно в многооконном режиме. Из коробки доступны AI-инструменты для заметок, редактирования изображений и поддержка стилуса Oppo AI Pen (продаётся отдельно).

Oppo обещает 5 крупных обновлений Android и 6 лет патчей безопасности — отличный показатель для флагмана.

Фоточасть разработана при участии Hasselblad. Главный сенсор — 200 МП с двуосной оптической стабилизацией и диафрагмой f/1.8. В компании с ним работают:

50-мегапиксельный ультраширик с углом обзора 120°

50-мегапиксельный телевик с 3-кратным оптическим зумом и двуосной стабилизацией

Датчик калибровки цвета Danxia для точной цветопередачи

Поддерживается до 120-кратного цифрового зума, съёмка 8K-фото и видео 4K при 120 кадрах в секунду с Dolby Vision. Фронтальные камеры — 20 МП на обоих экранах.

Аккумулятор — кремний-углеродный ёмкостью 6000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка 80 Вт по проводу и 50 Вт по беспроводному каналу, а также стандарты UFCS, PPS и QC.

Корпус имеет сразу три степени защиты: IP56, IP58 и IP59 — от пыли, воды и даже горячих струй. Вес — всего 225 граммов при толщине 8.93 мм в сложенном состоянии.

Из остального: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, боковой сканер отпечатков, USB Type-C 3.2 и спутниковая связь в топовой версии.

Цена версии 12/256 ГБ составляет 9999 юаней (~$1400), 16/512 ГБ – 10 999 юаней (~$1540), а вариант 16/1 ТБ (со спутниковой связью) обойдется в 11 999 юаней (~$1680). Цвета новинки: Deep Black, Original Titanium, Gold Orange. Старт продаж намечен на 20 марта.

Oppo Find N6 выходит на рынок, где уже правят бал Samsung Galaxy Z Fold и складные модели Huawei и Xiaomi. Главный козырь новинки — действительно впечатляющая работа над складкой. Если заявленные 0.1 мм неровности подтвердятся в реальном использовании, это станет серьёзным достижением.

Цена от 1400 долларов ставит Find N6 в прямую конкуренцию с топовыми моделями. Oppo делает ставку на тех, кто устал от видимой складки и хочет максимально "плоского" ощущения при использовании большого экрана. В сочетании с мощной начинкой, отличными камерами и быстрой зарядкой это очень сильный набор.

Глобальный релиз 20 марта означает, что европейские и азиатские покупатели смогут оценить новинку практически одновременно с китайскими. Для Oppo это важный шаг в укреплении позиций на мировом рынке складных устройств. Вопрос лишь в том, насколько агрессивной будет цена за пределами Китая с учётом налогов и пошлин.