Микроэлектроника: ASML сократит 1700 рабочих мест - 3.8% персонала, а также рекордно заработает в 2026 году

28.01.2026, MForum.ru

Интересно, что компания намерена сделать это на фоне повышения прогнозов выручки в 2026 году и рекордного портфеля заказов в 4q2025 ($15.8 млрд, более чем x2 год к году), что связывают с бумом спроса на ИИ во всем мире.

Любопытно, что компания собирается сократить "в основном руководство научно-исследовательских отделов в Нидерландах и США" - по идее, это должны быть весьма ценные специалисты. В компании это объяснили необходимостью обеспечения "технической гибкости".

Интересно. Прежнее руководство слишком уж привязалось к источникам света на каплях олова и компанию хотят встряхнуть, чтобы она посматривала и на альтернативы?

А еще ASML более не будет ежеквартально рассказывать об объеме заказов - чтобы рынок не будоражить, объясняют в компании.

Прогноз выручки за 2026 год - внушительные 34-39 млрд евро. Чистая прибыль в 2025 году - 9.6 млрд евро (при объеме продаж в 32,7 млрд евро). Красивое.

Превышение прогнозируемых объемов заказов произошло на фоне того, что ASML заключила соглашение с TSMC, Samsung, SK Hynix и Micron - "западный блок" всерьез наращивает производственные мощности.

Акционерам повезло дважды, мало того, что акции ASML выросли, так еще компания выкупит акций на 12 млрд евро до 2028 года, что будет обеспечивать хорошую поддержку.

Китай в 2025 году оставался крупнейшим рынком сбыта для ASML, несмотря на то, что компания из Нидерландов лишена возможности продавать в Китай EUV литографы. Зато DUV-аппараты китайцы покупают ударными темпами, несмотря ни на какие успехи "испортзаместителей", плюс платят за обслуживание ранее закупленного - с рынка Китая ASML получила 33% продаж. Впрочем, тренд на снижение "китайской доли" есть, прогноз на 2026 год - 20%.

Долгосрочный прогноз ASML на период до 2030 года - 44-60 млрд евро. Долго ли еще получится у компании сохранять монополию на самые совершенные на планете фотолитографы?

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: микроэлектроника ASML фотолитография литография участники рынка итоги прогнозы аналитика

--