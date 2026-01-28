Микроэлектроника: ASML сократит 1700 рабочих мест - 3.8% персонала, а также рекордно заработает в 2026 году

MForum.ru
28.01.2026,
Интересно, что компания намерена сделать это на фоне повышения прогнозов выручки в 2026 году и рекордного портфеля заказов в 4q2025 ($15.8 млрд, более чем x2 год к году), что связывают с бумом спроса на ИИ во всем мире.
Любопытно, что компания собирается сократить "в основном руководство научно-исследовательских отделов в Нидерландах и США" - по идее, это должны быть весьма ценные специалисты. В компании это объяснили необходимостью обеспечения "технической гибкости".
Интересно. Прежнее руководство слишком уж привязалось к источникам света на каплях олова и компанию хотят встряхнуть, чтобы она посматривала и на альтернативы?
А еще ASML более не будет ежеквартально рассказывать об объеме заказов - чтобы рынок не будоражить, объясняют в компании.
Прогноз выручки за 2026 год - внушительные 34-39 млрд евро. Чистая прибыль в 2025 году - 9.6 млрд евро (при объеме продаж в 32,7 млрд евро). Красивое.
Превышение прогнозируемых объемов заказов произошло на фоне того, что ASML заключила соглашение с TSMC, Samsung, SK Hynix и Micron - "западный блок" всерьез наращивает производственные мощности.
Акционерам повезло дважды, мало того, что акции ASML выросли, так еще компания выкупит акций на 12 млрд евро до 2028 года, что будет обеспечивать хорошую поддержку.
Китай в 2025 году оставался крупнейшим рынком сбыта для ASML, несмотря на то, что компания из Нидерландов лишена возможности продавать в Китай EUV литографы. Зато DUV-аппараты китайцы покупают ударными темпами, несмотря ни на какие успехи "испортзаместителей", плюс платят за обслуживание ранее закупленного - с рынка Китая ASML получила 33% продаж. Впрочем, тренд на снижение "китайской доли" есть, прогноз на 2026 год - 20%.
Долгосрочный прогноз ASML на период до 2030 года - 44-60 млрд евро. Долго ли еще получится у компании сохранять монополию на самые совершенные на планете фотолитографы?
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: микроэлектроника ASML фотолитография литография участники рынка итоги прогнозы аналитика
--
Публикации по теме:
27.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: ASML растет на буме ИИ / MForum.ru
30.01. [Новинки] Анонсы: Motorola представила Moto G17 и G17 Power / MForum.ru
30.01. [Новинки] Слухи: Рендеры Samsung Galaxy A57 и A37 показали минимум внешних изменений / MForum.ru
29.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31d – 4G-смартфон с батареей-рекордсменом и защитой IP69+ / MForum.ru
29.01. [Новинки] Анонсы: Motorola G77 и G67 обновляют канон доступных «рабочих лошадок» / MForum.ru
28.01. [Новинки] ПО: Apple ставит рекорд поддержки – 13-летний iPhone 5s получил критическое обновление в 2026 году / MForum.ru
28.01. [Новинки] Слухи: iQOO готовит 15R с чипом 3 нм и рекордом Antutu / MForum.ru
28.01. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен Vivo X200T с тройной камерой Zeiss, чипом 3 нм и ценой €550 / MForum.ru
27.01. [Новинки] Слухи: Oppo Find X9s получит двойную 200 МП камеру в компактном корпусе / MForum.ru
27.01. [Новинки] Анонсы: HMD Watch X1 и P1 — смарт-часы для тех, кому не нужен смартфон на запястье / MForum.ru
26.01. [Новинки] Слухи: Infinix готовит анонс Smart 20 с Android 16 и АКБ 5100 мАч / MForum.ru
26.01. [Новинки] Это интересно: 200 Мп сенсоры в 2026: от массового хита до эксклюзивного флагмана / MForum.ru
26.01. [Новинки] Слухи: TENAA раскрыла дизайн и характеристики Samsung Galaxy A57 / MForum.ru
23.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme Neo8 с батареей 8000 мАч, 3.5x перископом и ценой от $370 / MForum.ru
23.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S26 выйдут в Корее 11 марта, Unpacked назначен на 25 февраля / MForum.ru
22.01. [Новинки] Анонсы: Nubia RedMagic 11 Air – самый тонкий в мире игровой телефон с вентилятором и батареей на 7000 мАч / MForum.ru
22.01. [Новинки] Слухи: OnePlus 16 прочат батарею 9000 мАч и 200-мегапиксельный перископ / MForum.ru
22.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет Reno 15 FS для Европы / MForum.ru
21.01. [Новинки] Анонсы: Honor Watch GS 5 – 23-дневная батарея и скрининг сердца за $100 / MForum.ru
21.01. [Новинки] Слухи: Motorola готовит Edge 70 Fusion с батареей на 7000 мАч и экраном яркостью 5200 нит / MForum.ru
21.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A57 засветился в TENAA / MForum.ru