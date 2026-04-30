Слухи: Tecno Spark 50 Pro 5G – Helio G100 Ultimate, 60 Вт и дизайн от Pova Curve 2

30.04.2026,
Tecno представила Spark 50 5G в марте, а затем Spark 50 4G в начале этого месяца. Новый отчет предполагает, что компания готовит к выпуску Spark 50 Pro 5G, а также раскрывает ключевые характеристики и сроки запуска.
Tecno Spark 50
Сообщается, что Tecno Spark 50 Pro дебютирует в Индии в мае, но на глобальных рынках появится немного раньше. Устройство получит дизайн, вдохновленный Pova Curve 2 5G и Spark 50. Ожидается, что смартфон получит 6.78-дюймовый LCD-дисплей с разрешением HD+ и частотой 120 Гц.
Сердцем устройства станет MediaTek Helio G100 Ultimate. Оперативная память — до 8 ГБ, накопитель — до 256 ГБ. Программное обеспечение — HiOS 16 на базе Android 16. Камеры: основная 50 МП с автофокусом, фронтальная 8 МП с отдельной вспышкой.
Батарея: есть некоторая путаница. Источники называют либо одноэлементную 6000 мАч, либо двухэлементную 5600 мАч. В базе TUV устройство недавно засветилось с батареей 5800 мАч. Независимо от емкости АКБ, заявлена поддержка быстрой зарядки 60 Вт.
Tecno Spark 50 Pro 5G позиционируется как улучшенная версия Spark 50 5G. Основные отличия будут, вероятно, в процессоре (Helio G100 Ultimate против Dimensity 6300/6400), зарядке (60 Вт против 18 Вт у Spark 50 4G и 45 Вт у 5G) , дизайне (в стиле Pova Curve 2) и, возможно, в камерах.
Helio G100 Ultimate — неизвестный чип (возможно, переименованный Dimensity серии или реально новый Helio с 5G). По названию можно предположить, что он ориентирован на игры. В паре с 60 Вт зарядкой и большой батареей (5600-6000 мАч) это будет хороший игровой бюджетник.
Путаница с емкостью батареи вызывает вопросы. Возможно, Tecno рассматривает разные варианты для разных рынков: одноклеточная 6000 мАч (дешевле) или двухэлементная 5600 мАч (дороже, но быстрее заряжается). 60 Вт предполагает более сложную схему зарядки, что склоняет чашу весов к двухэлементной батарее.
Цена — ключевой фактор. Если Tecno удержит стоимость в районе 15 000-18 000 рупий (180-220 долларов), Spark 50 Pro может стать популярным. Официальный анонс ожидается в мае. Ждем точных характеристик, цены и даты старта продаж.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
22.04. Tecno Pop X 5G – горизонтальная камера, 6500 мАч с 45 Вт и FreeLink за 15 999 рупий
15.04. Tecno Spark 50 4G – Helio G81, 7000 мАч и связь без сети за 1.5 км
25.03. Первый тизер Tecno Spark 50 5G раскрывает дизайн новинки
03.02. One New Zealand расширила услуги D2D на базе Starlink, добавив к текстингу ряд приложений и голосовые вызовы через WhatsApp
20.01. One New Zealand начал поэтапное отключение сети 3G в январе 2026 года
19.01. Tecno представила Spark Go 3 за $99 с экраном 120 Гц и ИИ-помощником
06.01. AMD на CES 2026 - ИИ повсюду и вызов Nvidia
15.12. Новозеландская сеть 2degrees начинает выключение сети 3G
15.08. Представлен Tecno Spark Go 5G c камерой на 50 МП и АКБ 6000 мАч
10.07. Смартфоны Tecno серии Spark 40 представлены официально
03.07. Tecno представила 3 смартфона серии Spark 40
07.02. МегаФон перевел аналитику на отечественное ПО
09.10. Tecno Spark 30C 5G с MediaTek Dimensity 6300 появился в Индии
24.09. Tecno Spark 30 Pro со 108 Мп камерой и AI представлен официально
23.09. Tecno Spark 30 с 64 Мп камерой представлен официально
11.09. Tecno Spark 30C представлен официально
22.08. Tecno Spark Go 1 получил экран 120 Гц и чипсет Unsioc
11.07. Tecno Spark 20 Pro 5G появился в Индии
17.06. Представлен Tecno Spark 20 Pro с панелью из кожи и 108 Мп камерой
04.03. Tecno Spark 20C за 8 999 рупий представлен официально
30.04. "Билайн бизнес" представил проект решения для управления горными работами pLTE/5G
30.04. МТС в Омской области - покрытие LTE улучшено рефармингом на юге региона
29.04. Разработку САПР под техпроцессы до 90 нм профинансирует Минпромторг
29.04. В Москве на майские праздники планируют отключения интернета
29.04. Китайский производитель электромобилей Nio делает ставку на собственные чипы
29.04. Израильская Altair Semi стала более самостоятельной
29.04. MCN Telecom нарастила выручку по итогам 2025 года на 8%
29.04. Конфликт на Ближнем Востоке привел к росту цен на печатные платы
29.04. T-Mobile US улучшает широкополосный доступ, объединяя 5G-Advanced и Starlink
29.04. МТС включает бесплатную сеть Wi-Fi в центре Москвы
29.04. Билайн в Татарстане - покрытие 4G расширено в сотне СНТ и коттеджных поселков
28.04. Yadro открывает офис в Казани
28.04. Samsung представила кристалл DRAM, созданный по техпроцессу менее 10-нм
28.04. МегаФон в Дагестане — качество связи улучшено в Кизляре
30.04. Tecno Spark 50 Pro 5G – Helio G100 Ultimate, 60 Вт и дизайн от Pova Curve 2
30.04. Официальные рендеры Moto G87 раскрывают 200 МП камеру, OLED-экран и дизайн как у G86
29.04. Poco C81 Pro – 6.9" 120 Гц, 6000 мАч и Unisoc T7250 за $99
29.04. Vivo TWS 5i – 50 часов работы, DeepX 3.0 и Bluetooth 5.4 за 17 долларов
29.04. Vivo Y600 Pro получил АКБ 10 200 мАч с зарядкой 90 Вт и IP69 при толщине 8.25 мм
29.04. Vivo Y600 Pro получил АКБ 10 200 мАч с зарядкой 90 Вт и IP69 при толщине 8.25 мм
28.04. Huawei Mate XT 2 – тройной складной смартфон с Kirin 9050 Pro и батареей 6000+ мАч
28.04. Geekbench раскрыл детали о Xiaomi 17T – Dimensity 8500, 12 ГБ RAM и Android 16
28.04. Vivo Y500s – 7200 мАч, IP68/IP69 и 50 МП камера за 265 долларов
27.04. Poco C81 и C81x – два бюджетных 4G-смартфона с 120 Гц, большими батареями и ценой от 105 долларов
27.04. Infinix GT 50 Pro – игровые триггеры, Dimensity 8400 Ultimate и жидкостное охлаждение за 406 долларов
27.04. Vivo Y6 5G – 7200 мАч, 120 Гц, "дышащий свет" и защита IP69 за 225 евро
24.04. Honor 600 и 600 Pro – 200 МП камера, IP69K и дизайн в стиле iPhone 17 Pro
24.04. Poco M8s 5G – 7000 мАч, 144 Гц и Snapdragon 6s Gen 3 за $189
24.04. iPhone 18 получит дисплей M12+, как у iPhone 14 Pro, а Pro-версии — новый M16
23.04. OnePlus Watch 4 – титановый корпус, Wear OS 6 и 16 дней работы
23.04. Motorola Edge 70 Pro – 6500 мАч, 90 Вт, три 50 МП камеры и защита IP69
23.04. Oppo Find X9 Ultra – двойной 200 МП перископ, 10x оптический зум и Hasselblad
22.04. Redmi K90 Max – первый смартфон Xiaomi со встроенным вентилятором и Dimensity 9500
22.04. Redmi Pad 2 SE 4G – дисплей 9.7"/2K@120 Гц и АКБ 7600 мАч за 205 долларов