Слухи: Tecno Spark 50 Pro 5G – Helio G100 Ultimate, 60 Вт и дизайн от Pova Curve 2

30.04.2026, MForum.ru

Tecno представила Spark 50 5G в марте, а затем Spark 50 4G в начале этого месяца. Новый отчет предполагает, что компания готовит к выпуску Spark 50 Pro 5G, а также раскрывает ключевые характеристики и сроки запуска.

Сообщается, что Tecno Spark 50 Pro дебютирует в Индии в мае, но на глобальных рынках появится немного раньше. Устройство получит дизайн, вдохновленный Pova Curve 2 5G и Spark 50. Ожидается, что смартфон получит 6.78-дюймовый LCD-дисплей с разрешением HD+ и частотой 120 Гц.

Сердцем устройства станет MediaTek Helio G100 Ultimate. Оперативная память — до 8 ГБ, накопитель — до 256 ГБ. Программное обеспечение — HiOS 16 на базе Android 16. Камеры: основная 50 МП с автофокусом, фронтальная 8 МП с отдельной вспышкой.

Батарея: есть некоторая путаница. Источники называют либо одноэлементную 6000 мАч, либо двухэлементную 5600 мАч. В базе TUV устройство недавно засветилось с батареей 5800 мАч. Независимо от емкости АКБ, заявлена поддержка быстрой зарядки 60 Вт.

Tecno Spark 50 Pro 5G позиционируется как улучшенная версия Spark 50 5G. Основные отличия будут, вероятно, в процессоре (Helio G100 Ultimate против Dimensity 6300/6400), зарядке (60 Вт против 18 Вт у Spark 50 4G и 45 Вт у 5G) , дизайне (в стиле Pova Curve 2) и, возможно, в камерах.

Helio G100 Ultimate — неизвестный чип (возможно, переименованный Dimensity серии или реально новый Helio с 5G). По названию можно предположить, что он ориентирован на игры. В паре с 60 Вт зарядкой и большой батареей (5600-6000 мАч) это будет хороший игровой бюджетник.

Путаница с емкостью батареи вызывает вопросы. Возможно, Tecno рассматривает разные варианты для разных рынков: одноклеточная 6000 мАч (дешевле) или двухэлементная 5600 мАч (дороже, но быстрее заряжается). 60 Вт предполагает более сложную схему зарядки, что склоняет чашу весов к двухэлементной батарее.

Цена — ключевой фактор. Если Tecno удержит стоимость в районе 15 000-18 000 рупий (180-220 долларов), Spark 50 Pro может стать популярным. Официальный анонс ожидается в мае. Ждем точных характеристик, цены и даты старта продаж.