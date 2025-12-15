Телеком: Новозеландская сеть 2degrees начинает выключение сети 3G

15.12.2025, MForum.ru

Новозеландский оператор 2degrees приступил к реализации планов по отключению своей сети 3G. В ближайшие месяцы аналогичные меры предпримут и другие операторы мобильной связи в этой стране. Об этом сообщает Mobile World Live.

Генеральный директор компании 2degrees пояснил в своем заявлении, что компания связалась со всеми затронутыми клиентами по поводу необходимости обновления устаревших устройств, добавив, что влияние на пользователей, все еще использующих 3G в зонах действия сети Rural Connectivity Group будет минимальным, поскольку использование 3G абонентами компании весьма ограничено.

«Выводя из эксплуатации эту устаревшую технологию, мы можем сосредоточиться на укреплении и расширении наших сетей 4G и 5G, которые сегодня обеспечивают основную долю мобильного трафика», — заявил он.

В начале 2023 года 2degrees и Spark New Zealand объявили о планах отключить свои сети 3G к концу 2025 года. Но в июне 2025 года Spark перенесла отключение 3G на конец марта 2026 года.

Компания One New Zealand ранее отложила отключение своей сети 3G, первоначально запланированное на середину 2024 года, чтобы оно совпало с прекращением работы сетей 2G в конце 2025 года.

По данным GSMA Intelligence на конец сентября 2025 в Новой Зеландии было всего 56 400 подключений к сети 3G, что составляет менее 1% от общего числа в 4,5 млн мобильных подключений.

теги: телеком Новая Зеландия третье поколение отключения сетей 3G

