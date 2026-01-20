Мобильная связь: One New Zealand начал поэтапное отключение сети 3G в январе 2026 года

20.01.2026, MForum.ru

Процесс стартовал 20 января с региона Дунедин, а завершится к 17 марта 2026 года, когда 3G будет отключён по всей стране.

Отключение 3G связано с глобальным обновлением телекоммуникационных сетей. Ресурсы освобождаются для развития более современных технологий — 4G и 5G, что позволяет повысить скорость интернета, улучшить качество связи и обеспечить более надёжное покрытие. По данным на 2025 год, большинство клиентов One NZ уже использовали 4G и 5G.

После отключения 3G устройства, которые зависят от этой технологии, перестанут работать. Это касается не только мобильных телефонов, но и планшетов, медицинских и охранных сигнализаций, трекеров транспортных средств, бизнес-устройств и IoT-гаджетов.

One NZ предлагает 4G-совместимые телефоны по цене от 39 долларов Новой Зеландии, и специальные предоплатные предложения.

В 2025 году One NZ модернизировала 258 БС, и теперь все они оснащены технологией 4G, а значительная часть — 5G.

Еще интереснее тот факт, что параллельно с отключением 3G в One NZ планируют завершить к концу марта 2026 вывод из эксплуатации сети GSM/2G.

По данным GSMA Intelligence на конец сентября 2025 в Новой Зеландии было всего 56 400 подключений к сети 3G, что составляет менее 1% от общего числа в 4,5 миллионов мобильных подключений.

Новозеландский оператор 2degrees приступил к реализации планов по отключению своей сети 3G в декабре 2025 года, а Spark перенесла отключение 3G на конец марта 2026 года.

Так что в Новой Зеландии уже совсем скоро может оказаться весьма проблематично воспользоваться обычной кнопочной «звонилкой».

