Отключения сетей: China Mobile станет последним оператором в Гонконге, который выключит сеть 2G

Пока в иных странах еще только завершают разработку и осваивают выпуск радиомодулей 2G, в Гонконге уже почти все операторы отключили слои сети, работающие в этом устаревшем стандарте. Об этом сообщает Mobile World Live.

Компания China Mobile Hong Kong получила разрешение регулирующих органов на прекращение работы сети 2G в июне 2026 года, что сделает ее последней из четырех крупнейших мобильных компаний территории, которая отключит устаревшую сеть.

Управление связи одобрило заявку оператора на отключение сети 2G 23 июня 2026 года.

Компания заявила, что на сегодня лишь менее 2,3% от общего числа абонентов мобильной связи остаются в сети 2G.

Оператор начал уведомлять клиентов из этого сегмента о необходимости обновления SIM-карт и, при необходимости, телефонов.

В апреле 2025 China Mobile первой в Гонконге отключила сеть 3G, на которую приходилось всего 0,25% от общего числа абонентов мобильной связи.

Данные GSMA Intelligence показали, что на конец сентября 2025 года этот оператор был крупнейшим в Гонконге с 8,5 миллионами мобильных подключений, уступая только Hutchison Telephone (под брендом 3 Hong Kong) с 5,5 миллионами, HKT с 4,8 миллионами и SmarTone с 2,9 миллионами.

Чуть более половины пользователей мобильной связи China Mobile HK используют тарифы 4G, остальные — 5G.

HKT получила разрешение на отключение своей сети 2G в ноябре 2024 года. SmarTone прекратила предоставление услуг 2G в октябре 2022 года, а 3 Hong Kong — в сентябре 2021 года.

