Анонсы: HMD представила новые кнопочные телефоны

04.12.2025,
Компания HMD Global (под брендом Nokia phones) продолжает осваивать нишу ультрабюджетных мобильных устройств. Сразу после сентябрьского анонса трёх 4G-телефонов компания представила новую тройку моделей — HMD 100, 101 и 102. Однако, в отличие от предшественников, новинки демонстрируют парадоксальный подход: свежий дизайн сочетается с ещё более урезанным функционалом.
Новые устройства выстроены в четкую иерархию по принципу «от простого к ещё проще»:
HMD 102 — флагман трио. Оснащен камерой со светодиодной вспышкой и встроенным MP3-плеером.
HMD 101 — среднее звено. В этой модели производитель убрал камеру, оставив только базовые функции связи.
HMD 100 — базовая версия. Судя по описанию, в ней отсутствует даже MP3-плеер, а значит, вероятно, нет и слота для карты памяти, что крайне ограничивает устройство.
Принципиальным отличием новых моделей от сентябрьских является отсутствие в названии индекса «4G». В условиях глобального отключения сетей 2G и 3G это выглядит серьезным шагом назад. Ещё одним анахронизмом является использование порта microUSB, который уже запрещён для новых устройств в Европейском союзе, где с 2024 года обязателен USB-C.
Подобный ход может быть частью сложной региональной стратегии HMD. Ранее представленные HMD 101 4G и 102 4G с поддержкой 4G, двумя SIM-картами и современным портом USB-C остаются в ассортименте для рынков, где эти функции критически важны (например, Евросоюз).
Новые же модели, судя по опубликованным на сайте HMD India руководствам пользователя, ориентированы на такие рынки, как Индия, где сети 2G всё ещё функционируют, а требования к зарядным портам не столь жёстки. Для покупателей, для которых 4G остаётся обязательным условием, у компании уже есть модели HMD 105 4G и HMD 110 4G.
Таким образом, вместо упрощения линейки HMD, наоборот, усложняет её, предлагая потребителям делать выбор не только между моделями, но и между технологическими поколениями (2G/3G vs 4G) и стандартами разъёмов в рамках внешне похожих устройств.
© Антон Печеровый,
