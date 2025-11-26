Анонсы: Складной смартфон Huawei Mate X7 представлен официально

26.11.2025, MForum.ru

Представлен складной смартфон Huawei - Mate X7. По сравнению со своим предшественником, он получил несколько заметных улучшений, в том числе обновленную защиту по классам IP58 и IP59, новейший чипсет Huawei Kirin 9030 Pro, новую телеобъективную камеру и аккумулятор чуть большего размера.

Несмотря на то, что Mate X6 и так был тонким и легким устройством, Huawei удалось немного уменьшить размер X7, который теперь составляет 9,5 мм в сложенном состоянии и 4,5 мм в разложенном. При весе 235 граммов X7 на 4 грамма легче своего предшественника, но при этом сохраняет прочную алюминиевую раму.

Благодаря классам защиты IP58 и IP59 Mate X7 защищен от пыли и воды, а также от брызг и даже от струй воды под высоким давлением на близком расстоянии.

Mate X7 получил немного более крупные дисплеи. Внешний диагональю 6,49 дюйма с соотношением сторон 20,4:9 и 8-дюймовый внутренний экран с соотношением сторон 8:7,3. Оба экрана используют OLED LTPO-матрицы с регулируемой частотой обновления от 1 до 120 Гц и высокочастотным ШИМ-регулятором яркости 1440 Гц.

Фоточасть включает 50-мегапиксельную основную камеру, что и в прошлом году, с сенсором RYYB, 10-ступенчатой физической диафрагмой (f/1.4-4.0) и OIS. Телеобъективная матрица теперь обновлена до 50-мегапиксельной с более широкой диафрагмой f/ 2.2 и 3,5-кратным оптическим зумом. Третья камера на задней панели - 40-мегапиксельная сверхширокоугольная. Также в наличии две 8–мегапиксельные камеры для селфи - одна на верхнем экране, а другая на внутреннем.

Mate X7 оснащен первоклассным чипсетом Huawei Kirin 9030 Pro, как и недавно анонсированные Mate 80 Pro и Mate 80 Pro Max. Хотя пока нет подробных спецификаций, сообщается, что новая SoC оснащена девятиядерной архитектурой ARMv8 с основным ядром с тактовой частотой 2,75 ГГц, 4-кратными ядрами с производительностью 2,27 ГГц и 4-кратными ядрами с эффективностью 1,72 ГГц. Он работает в паре с 12/16 ГБ оперативной памяти и объемом памяти до 1 ТБ.

Mate X7 оснащен двухэлементным аккумулятором Si-C общей емкостью 5600 мАч. Он поддерживает проводную зарядку мощностью 66 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. В Китае устройство работать под управлением HarmonyOS 6 "из коробки", а также поддерживает спутниковую связь.

Huawei Mate X7 поставляется в черном, белом, фиолетовом и красном цветах. Базовая комплектация на 12/256 ГБ стоит от 12 999 юаней (1830 долларов), а версия на 12/512 ГБ - от 13 999 юаней (1970 долларов).

Коллекционное издание объемом памяти 16/512 ГБ будет продаваться по цене 14 999 юаней (2 111 долларов), в то время как топовая версия объемом 20 ГБ/1 ТБ будет стоить 17 999 юаней (2 534 доллара). Открытие продаж в Китае запланировано на 5 декабря.