Анонсы: Huawei Mate 80 и Mate 80 Pro представлены официально

Huawei Mate 80 и Mate 80 Pro представлены официально. Визуально они практически идентичны, включая дисплей и аккумулятор. Но есть и существенные отличия в чипсете и камерах.

Дисплеи Huawei Mate 80 и Mate 80 Pro одинаковы. Это OLED LTPO-панель диагональю 6,75 дюйма с частотой 120 Гц, разрешением 1280x2832 пикселей, 1,07 миллиарда цветов и полным охватом цветовой гаммы P3. Экран оснащен ШИМ-регулятором яркости 1440 Гц и сенсорной частотой дискретизации 300 Гц.

Huawei утверждает, что эта панель является самой яркой из всех, когда-либо применявшихся в телефонах, с разрешением до 8000 нит. Защитная пленка сверху представляет собой стекло Kunlun Glass второго поколения.

Mate 80 Pro базируется на Kirin 9030, в то время как в Mate 80 Pro использует Kirin 9020. Подробная информация о наборах микросхем ограничена, но Huawei утверждает, что Kirin 9030 на 35% быстрее, чем Kirin 9020, который сам по себе на 35% быстрее, чем Kirin 9010. При этом Kirin 9030 Pro внутри Mate 80 Pro Max на шаг превосходит Kirin 9030 внутри Mate 80 Pro, который примерно на 42% быстрее, чем Kirin 9020, что на 7% быстрее, чем Kirin 9030 не-Pro.

И хотя Pro Max поставляется исключительно с 16 ГБ оперативной памяти, Mate 80 и Mate 80 Pro начинаются с 12 ГБ и достигают 16 ГБ ОЗУ только в топовых версиях.

Huawei Mate 80 и Mate 80 Pro оснащены аккумулятором емкостью 5750 мАч, но Mate 80 Pro заряжается быстрее - до 100 Вт в проводном режиме и до 80 Вт в беспроводном режиме. Mate 80 по-прежнему обеспечивает приличную скорость зарядки - 66 Вт в проводном режиме и 50 Вт в беспроводном режиме.

Для сэлфи в Huawei Mate 80 и Mate 80 Pro предусмотрена тройная камера на задней панели и 13-мегапиксельная селфи-камера с автофокусным объективом f/2.0.

Оба телефона Mate 80 оснащены фронтальной камерой для сканирования лица в формате 3D ToF и боковым сканером отпечатков пальцев. Они также поддерживают спутниковую связь.

Mate 80 оснащен 50-мегапиксельной широкоугольной камерой с объективом с переменной диафрагмой f/1.4-f/4.0 и 1/1,28-дюймовым сенсором RYYB. Также в наличии 40-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с объективом f / 2.2 и 12-мегапиксельная камера с 5,5-кратным зумом и объективом 125 мм f/3.4.

Mate 80 Pro оснащен такими же широкоугольной и сверхширокоугольной камерами, но использует иной сенсор с телеобъективом: 48 Мп с телеобъективом 4x (эквивалент 92,5 мм) с гораздо более яркой диафрагмой f/2.1. Зато оба смартфона оснащены чипом Red Maple второго поколения от Huawei, который настраивает обработку изображений и цветопередачу.

Серия Mate 80 выходит с HarmonyOS 6 «из коробки», которая отличается новым дизайном и набором функций искусственного интеллекта. Цены Huawei Mate 80 лежат в диапазоне от 4 699 юаней за вариант 12/256 Гб и достигают 5499 юаней за версию 16/512 Гб. Базовый Huawei Mate 80 Pro (12/256 Гб) оценен в 5 999 юаней, старшая версия с 16 Гб ОЗУ и 1 Тб встроенной памяти – 7 999 юаней.