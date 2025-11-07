Анонсы: Тонкий смартфон Huawei Mate 70 Air представлен официально

MForum.ru
В Китае состоялся официальный анонс Huawei Mate 70 Air. Новинка стала еще одним устройством, присоединившимся к тренду тонких и легких телефонов премиум-класса Air.
Huawei Mate 70 Air оснащен большим 7-дюймовым дисплеем и корпусом толщиной 6,6 мм. AMOLED-дисплей поддерживает частоту обновления 120 Гц и разрешение 2760 × 1320 пикселей.
Несмотря на толщину всего 6,6 мм, Huawei Mate 70 Air оснащен аккумулятором емкостью 6500 мАч и проводной зарядкой мощностью 66 Вт. Он весит 208 г и обладает защитой от воды и пыли IP68/IP69.
Huawei Mate 70 Air предлагает два варианта процессора в зависимости от объема оперативной памяти. Вариант с 12 ГБ оперативной памяти оснащен SoC Kirin 9020A, в то время как модель с 16 ГБ оперативной памяти использует чипсет Kirin 9020B.
На задней панели Huawei Mate 70 Air установлена основная 50-мегапиксельная широкоугольная камера с диафрагмой f/1.8 и OIS. Вы также получаете 12-мегапиксельный телеобъектив RYYB с 3-кратным оптическим зумом и OIS, 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 1,5-мегапиксельный цветной сенсор.
Для селфи и видеозвонков Huawei Mate 70 Air оснащен фронтальной камерой на 10,7 Мп.
Huawei Mate 70 Air доступен в вариантах расцветки "золотая и серебряная парча", "халат из белых перьев" и "Обсидианово-черный". В настоящее время новинку можно приобрести в Китае через официальный интернет-магазин Huawei.
Стоимость Huawei Mate 70 Air с 12 ГБ/256 ГБ составляет 4199 юаней (590 долларов), в то время как вариант с 12 ГБ/512 ГБ обойдется вам в 4699 юаней (660 долларов). Стоимость Huawei Mate 70 Air в варианте 16 ГБ/256 ГБ составляет 4 699 юаней (660 долларов), а в варианте 16 ГБ/512 ГБ - 5 199 юаней (730 долларов).
