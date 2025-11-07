Анонсы: Тонкий смартфон Huawei Mate 70 Air представлен официально

07.11.2025, MForum.ru

В Китае состоялся официальный анонс Huawei Mate 70 Air. Новинка стала еще одним устройством, присоединившимся к тренду тонких и легких телефонов премиум-класса Air.

Huawei Mate 70 Air оснащен большим 7-дюймовым дисплеем и корпусом толщиной 6,6 мм. AMOLED-дисплей поддерживает частоту обновления 120 Гц и разрешение 2760 × 1320 пикселей.

Несмотря на толщину всего 6,6 мм, Huawei Mate 70 Air оснащен аккумулятором емкостью 6500 мАч и проводной зарядкой мощностью 66 Вт. Он весит 208 г и обладает защитой от воды и пыли IP68/IP69.

Huawei Mate 70 Air предлагает два варианта процессора в зависимости от объема оперативной памяти. Вариант с 12 ГБ оперативной памяти оснащен SoC Kirin 9020A, в то время как модель с 16 ГБ оперативной памяти использует чипсет Kirin 9020B.

На задней панели Huawei Mate 70 Air установлена основная 50-мегапиксельная широкоугольная камера с диафрагмой f/1.8 и OIS. Вы также получаете 12-мегапиксельный телеобъектив RYYB с 3-кратным оптическим зумом и OIS, 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 1,5-мегапиксельный цветной сенсор.

Для селфи и видеозвонков Huawei Mate 70 Air оснащен фронтальной камерой на 10,7 Мп.