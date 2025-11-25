Слухи: Раскрыты ключевые параметры Realme 16 Pro

25.11.2025, MForum.ru

Не прошло и полугода с момента запуска Realme 15 Pro, а слухи о его преемнике, Realme 16 Pro, уже появились. Предполагаемое устройство появилось на веб-сайте сертификации TENAA, где раскрывается несколько ключевых характеристик.

Ожидается, что смартфон Realme с модельным номером RMX5121 станет китайским вариантом 16 Pro. Он будет оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 2772 × 1272 пикселей.

Согласно описанию, Realme 16 Pro получит основную камеру разрешением 200 Мп в паре с 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом на задней панели. Для сэлфи будет предназначена фронтальная камера разрешением 50 Мп. Для сравнения, у Realme 15 Pro основная камера была 50-мегапиксельной и сверхширокоугольная - 50-мегапиксельная.

Также благодаря листингу стало известно, что Realme 16 Pro будет установлена батарея емкостью 6830 мАч (номинальная, т.е. речь идет об АКБ 7000 мАч типичной емкости). Смартфон будет доступен с объемом оперативной памяти до 16 ГБ и объемом памяти для хранения до 1 ТБ. Согласно заявлению TENAA, толщина телефона составит 7,75 мм, а вес - 192 г.