MForum.ru
25.11.2025,
Не прошло и полугода с момента запуска Realme 15 Pro, а слухи о его преемнике, Realme 16 Pro, уже появились. Предполагаемое устройство появилось на веб-сайте сертификации TENAA, где раскрывается несколько ключевых характеристик.
Ожидается, что смартфон Realme с модельным номером RMX5121 станет китайским вариантом 16 Pro. Он будет оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 2772 × 1272 пикселей.
Согласно описанию, Realme 16 Pro получит основную камеру разрешением 200 Мп в паре с 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом на задней панели. Для сэлфи будет предназначена фронтальная камера разрешением 50 Мп. Для сравнения, у Realme 15 Pro основная камера была 50-мегапиксельной и сверхширокоугольная - 50-мегапиксельная.
Также благодаря листингу стало известно, что Realme 16 Pro будет установлена батарея емкостью 6830 мАч (номинальная, т.е. речь идет об АКБ 7000 мАч типичной емкости). Смартфон будет доступен с объемом оперативной памяти до 16 ГБ и объемом памяти для хранения до 1 ТБ. Согласно заявлению TENAA, толщина телефона составит 7,75 мм, а вес - 192 г.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
21.11. [Новости компаний] Статистика: iPhone 11 вот уже пятый год подряд остается самым популярным смартфоном среди абонентов МТС / MForum.ru
10.11. [Новинки] Анонсы: Realme GT 8 Pro Aston Martin представлен официально / MForum.ru
07.11. [Новинки] Это интересно: Realme GT 8 Pro – план по переосмыслению флагманского дизайна / MForum.ru
04.11. [Новинки] Анонсы: Realme C85 Pro и Realme C85 5G представлены официально / MForum.ru
30.10. [Новинки] Слухи: Realme C85 Pro с АКБ 7000 мАч готовится к анонсу / MForum.ru
25.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые параметры Realme 16 Pro / MForum.ru
25.11. [Новинки] Слухи: ZTE Nubia Flip3 и Nubia Fold появились на рендерах / MForum.ru
24.11. [Новинки] Слухи: Apple может установить в iPhone 17e камеру, как в обычном iPhone 17 / MForum.ru
24.11. [Новинки] Слухи: Появились рендеры OnePlus Ace 6T / MForum.ru
21.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Poco F8 Ultra / MForum.ru
21.11. [Новинки] Слухи: Появились подробности о OnePlus Ace 6T / MForum.ru
20.11. [Новинки] Анонсы: Lava Agni 4 с «ИИ системного уровня» представлен официально / MForum.ru
20.11. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro готовится к глобальному релизу / MForum.ru
19.11. [Новинки] Слухи: iQOO 15 Mini может быть отменен / MForum.ru
19.11. [Новинки] Анонсы: HMD Terra M - “умный функциональный телефон” для корпоративных пользователей / MForum.ru
18.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты полные спецификации Honor 500 и Honor 500 / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: Начался прием предварительных заказов на линейку Huawei Mate 80 / MForum.ru
17.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты дизайн и спецификации Poco Pad M1 / MForum.ru
14.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Z TriFold готовится к анонсу / MForum.ru
14.11. [Новинки] ПО: Apple выпустила вторую бета-версию iOS 26.2 / MForum.ru
13.11. [Новинки] Анонсы: Nubia V80 Design представлен официально / MForum.ru
13.11. [Новинки] Слухи: Samsung планирует сделать Galaxy Z Flip 8 тоньше и легче / MForum.ru
12.11. [Новинки] Слухи: ZTE Blade V80 Vita показался на рендерах / MForum.ru
12.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y500 Pro с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
11.11. [Новинки] Слухи: Производитель раскрыл спецификации Oppo Reno15 и Reno 15 Pro накануне анонса / MForum.ru