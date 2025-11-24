Слухи: Apple может установить в iPhone 17e камеру, как в обычном iPhone 17

24.11.2025, MForum.ru

Согласно новой аналитической записке Джеффа Пу, новый iPhone 17e от Apple будет оснащен обновленной камерой. В частности, он получит ту же 18-мегапиксельную камеру для селфи, что и остальные модели семейства iPhone 17.

Такой модуль камеры был представлен в серии iPhone 17, поэтому приятно и в то же время довольно удивительно, что Apple так быстро решила распространить ее на самую дешевую модель в линейке – нечасто компания делает что-то подобное.

В новой камере используется квадратный сенсор, который позволяет делать вертикальные или горизонтальные селфи без необходимости перемещать телефон. По словам Pu, iPhone 17e поступит в продажу "в середине 1кв26", то есть в феврале.

Новая селфи-камера станет одним из основных обновлений iPhone 17e по сравнению со своим предшественником. Другим обновлением станет чип A19, который также используется в iPhone 17.