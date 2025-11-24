Слухи: Появились рендеры OnePlus Ace 6T

24.11.2025, MForum.ru

В прошлом месяце OnePlus выпустила OnePlus Ace 6 в Китае, а уже скоро ожидается анонс OnePlus Ace 6T. Информации о дате выхода OnePlus Ace 6T пока нет, но благодаря надежному источнику информации Эвану Блассу стало известно, как будет выглядеть этот смартфон.

Бласс поделился двумя официальными рендерами OnePlus Ace 6T, раскрывающими дизайн устройства. Он оснащен дисплеем с круглым вырезом под фронтальную камеру и двойной камерой на задней панели. Справа размещены клавиша включения и качелька регулировки громкости. На левой стороне, вероятно, находится настраиваемая клавиша Plus, которую мы видели на OnePlus 15 и Ace 6.

Также отметим, что OnePlus Ace 6T получил плоскую рамку и металлический корпус. Дизайн Ace 6T похож на Ace 6, за исключением того, что вспышка выглядит иначе, а на корпусе камеры нет текста. OnePlus не раскрывает подробных технических характеристик Ace 6T, но ранее компания подтвердила, что смартфон будет оснащен дисплеем с частотой 165 Гц и SoC Snapdragon 8 5-го поколения, запуск которого запланирован на 26 ноября. Ожидается, что OnePlus Ace 6T поступит в продажу за пределами Китая под названием OnePlus 15R.