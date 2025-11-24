Слухи: Появились рендеры OnePlus Ace 6T

MForum.ru
24.11.2025,
В прошлом месяце OnePlus выпустила OnePlus Ace 6 в Китае, а уже скоро ожидается анонс OnePlus Ace 6T. Информации о дате выхода OnePlus Ace 6T пока нет, но благодаря надежному источнику информации Эвану Блассу стало известно, как будет выглядеть этот смартфон.
Бласс поделился двумя официальными рендерами OnePlus Ace 6T, раскрывающими дизайн устройства. Он оснащен дисплеем с круглым вырезом под фронтальную камеру и двойной камерой на задней панели. Справа размещены клавиша включения и качелька регулировки громкости. На левой стороне, вероятно, находится настраиваемая клавиша Plus, которую мы видели на OnePlus 15 и Ace 6.
Также отметим, что OnePlus Ace 6T получил плоскую рамку и металлический корпус. Дизайн Ace 6T похож на Ace 6, за исключением того, что вспышка выглядит иначе, а на корпусе камеры нет текста. OnePlus не раскрывает подробных технических характеристик Ace 6T, но ранее компания подтвердила, что смартфон будет оснащен дисплеем с частотой 165 Гц и SoC Snapdragon 8 5-го поколения, запуск которого запланирован на 26 ноября. Ожидается, что OnePlus Ace 6T поступит в продажу за пределами Китая под названием OnePlus 15R.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
21.11. [Новинки] Слухи: Появились подробности о OnePlus Ace 6T / MForum.ru
10.11. [Новинки] Слухи: Смартфон OnePlus на базе Snapdragon 8 Gen 5 будет называться Ace 6T / MForum.ru
07.10. [Новинки] Слухи: Появилась информация о камерах OnePlus 15 и Realme GT 8 Pro / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Qualcomm официально представила Snapdragon 8 Elite Gen 5 / MForum.ru
23.07. [Новости компаний] Рынок смартфонов: Рынок смартфонов в Индии восстановился в 2q2025 после медленного роста в начале 2025 года / MForum.ru
25.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые параметры Realme 16 Pro / MForum.ru
25.11. [Новинки] Слухи: ZTE Nubia Flip3 и Nubia Fold появились на рендерах / MForum.ru
24.11. [Новинки] Слухи: Apple может установить в iPhone 17e камеру, как в обычном iPhone 17 / MForum.ru
24.11. [Новинки] Слухи: Появились рендеры OnePlus Ace 6T / MForum.ru
21.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Poco F8 Ultra / MForum.ru
21.11. [Новинки] Слухи: Появились подробности о OnePlus Ace 6T / MForum.ru
20.11. [Новинки] Анонсы: Lava Agni 4 с «ИИ системного уровня» представлен официально / MForum.ru
20.11. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro готовится к глобальному релизу / MForum.ru
19.11. [Новинки] Слухи: iQOO 15 Mini может быть отменен / MForum.ru
19.11. [Новинки] Анонсы: HMD Terra M - “умный функциональный телефон” для корпоративных пользователей / MForum.ru
18.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты полные спецификации Honor 500 и Honor 500 / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: Начался прием предварительных заказов на линейку Huawei Mate 80 / MForum.ru
17.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты дизайн и спецификации Poco Pad M1 / MForum.ru
14.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Z TriFold готовится к анонсу / MForum.ru
14.11. [Новинки] ПО: Apple выпустила вторую бета-версию iOS 26.2 / MForum.ru
13.11. [Новинки] Анонсы: Nubia V80 Design представлен официально / MForum.ru
13.11. [Новинки] Слухи: Samsung планирует сделать Galaxy Z Flip 8 тоньше и легче / MForum.ru
12.11. [Новинки] Слухи: ZTE Blade V80 Vita показался на рендерах / MForum.ru
12.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y500 Pro с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
11.11. [Новинки] Слухи: Производитель раскрыл спецификации Oppo Reno15 и Reno 15 Pro накануне анонса / MForum.ru