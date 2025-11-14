MForum.ru
14.11.2025,
По слухам, первый трехстворчатый смартфон Samsung дебютирует в следующем месяце. Название для новинки выбрано соответствующее – Galaxy Z TriFold. В недавней утечке были описаны его размеры и размер дисплея, новая утечка раскрыла еще большее количество ключевых характеристик.
По словам всегда надежного консультанта Эвана Бласса, Galaxy Z TriFold будет оснащен 6,5-дюймовым дисплеем на крышке и 10-дюймовым внутренним экраном. Максимальная яркость внешней панели достигает 2600 нит, в то время как внутренний дисплей обеспечивает на 1600 нит.
По данным источника этот складной смартфон будет оснащен основной камерой вида разрешением 200 Мп и аккумулятором емкостью 5437 мАч. Ожидается, что он будет базироваться на чипсете Snapdragon.
Эван Бласс также отмечает, что толщина трех панелей в разложенном виде будет незначительно отличаться и составит 3,9 мм, 4,0 мм и 4,2 мм. Недавно ходили слухи, что толщина Galaxy Z TriFold в полностью сложенном виде составит 14 мм.
Samsung продемонстрировала новый Z TriFold на мероприятии в Корее, потому анонс в следующем месяце вполне вероятен.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
13.11. [Новинки] Слухи: Samsung планирует сделать Galaxy Z Flip 8 тоньше и легче / MForum.ru
13.10. [Новинки] Анонсы: Роскошный Samsung W26 представлен в Китае / MForum.ru
18.07. [Новинки] Слухи: Tecno работает над Phantom Ultimate G Fold / MForum.ru
11.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Fold 7 – большое обновление линейки Z Fold / MForum.ru
07.07. [Новости компаний] Спутниковая связь. D2C: One New Zealand – первые полгода Starlink D2D / MForum.ru
14.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Z TriFold готовится к анонсу / MForum.ru
14.11. [Новинки] ПО: Apple выпустила вторую бета-версию iOS 26.2 / MForum.ru
13.11. [Новинки] Анонсы: Nubia V80 Design представлен официально / MForum.ru
13.11. [Новинки] Слухи: Samsung планирует сделать Galaxy Z Flip 8 тоньше и легче / MForum.ru
12.11. [Новинки] Слухи: ZTE Blade V80 Vita показался на рендерах / MForum.ru
12.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y500 Pro с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
11.11. [Новинки] Слухи: Производитель раскрыл спецификации Oppo Reno15 и Reno 15 Pro накануне анонса / MForum.ru
11.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy S26 Ultra / MForum.ru
10.11. [Новинки] Анонсы: Realme GT 8 Pro Aston Martin представлен официально / MForum.ru
10.11. [Новинки] Слухи: Смартфон OnePlus на базе Snapdragon 8 Gen 5 будет называться Ace 6T / MForum.ru
07.11. [Новинки] Анонсы: Тонкий смартфон Huawei Mate 70 Air представлен официально / MForum.ru
07.11. [Новинки] Это интересно: Realme GT 8 Pro – план по переосмыслению флагманского дизайна / MForum.ru
06.11. [Новинки] Анонсы: Moto G67 Power с Si/C аккумулятором емкостью 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
06.11. [Новинки] Слухи: Появилась информация о Redmi Turbo 5 Pro / MForum.ru
05.11. [Новинки] Анонсы: Moto G (2026) и Moto G Play (2026) представлены официально / MForum.ru
05.11. [Новинки] ПО: Apple выпускает обновление iOS 26.1 / MForum.ru
04.11. [Новинки] Анонсы: Realme C85 Pro и Realme C85 5G представлены официально / MForum.ru
04.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y19s представлен официально / MForum.ru
03.11. [Новинки] Слухи: Lenovo Legion Y700 может стать еще одни планшетом на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 / MForum.ru
31.10. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон iQOO Neo11 на базе Snapdragon 8 Elite представлен официально / MForum.ru