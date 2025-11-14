Слухи: Samsung Galaxy Z TriFold готовится к анонсу

MForum.ru

14.11.2025, MForum.ru

По слухам, первый трехстворчатый смартфон Samsung дебютирует в следующем месяце. Название для новинки выбрано соответствующее – Galaxy Z TriFold. В недавней утечке были описаны его размеры и размер дисплея, новая утечка раскрыла еще большее количество ключевых характеристик.

По словам всегда надежного консультанта Эвана Бласса, Galaxy Z TriFold будет оснащен 6,5-дюймовым дисплеем на крышке и 10-дюймовым внутренним экраном. Максимальная яркость внешней панели достигает 2600 нит, в то время как внутренний дисплей обеспечивает на 1600 нит.

По данным источника этот складной смартфон будет оснащен основной камерой вида разрешением 200 Мп и аккумулятором емкостью 5437 мАч. Ожидается, что он будет базироваться на чипсете Snapdragon.

Эван Бласс также отмечает, что толщина трех панелей в разложенном виде будет незначительно отличаться и составит 3,9 мм, 4,0 мм и 4,2 мм. Недавно ходили слухи, что толщина Galaxy Z TriFold в полностью сложенном виде составит 14 мм.

Samsung продемонстрировала новый Z TriFold на мероприятии в Корее, потому анонс в следующем месяце вполне вероятен.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

