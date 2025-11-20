Анонсы: Honor Magic 8 Pro готовится к глобальному релизу

20.11.2025, MForum.ru

Серия Honor Magic 8, которая была представлена в Китае 15 октября, готовится к глобальному дебюту на следующей неделе.

27 ноября в Малайзии будет представлена новинка флагманской линейки Honor. Есть вероятность, что в этой стране будет представлен только Magic8 Pro. Также ожидается, что в ближайшее время смартфон поступит в продажу и в Европе.

Magic8 Pro будет доступен для предварительного заказа с 27 ноября по 4 декабря. Те, кто оформит предварительный заказ телефона в течение этого периода, смогут бесплатно получить экшн-камеру Insta360 Ace Pro.

В версии для глобального рынка этот смартфон будет оснащен аккумулятором емкостью 7100 мАч чуть меньшего размера, по сравнению с аккумулятором емкостью 7200 мАч в китайской модели.

Honor Magic8 Pro базируется на SoC Snapdragon 8 Elite 5-го поколения. Он оснащен 6,71-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 6000 нит. Также присутствует строенная тыловая камера с 200-мегапиксельным перископическим телеобъективом, 50-мегапиксельным основным сенсором и 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой с автофокусом.