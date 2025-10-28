Слухи: Vivo S50 Pro mini и S50 mini готовятся к анонсу

28.10.2025, MForum.ru

В мае компания Vivo представила модели S30 и S30 Pro mini, а теперь работает над семейством S50, подробности о котором появились в сети. Серии с индексом 40 традиционно не будет в силу распространенной в Китае тетрафобии.

Дисплей Vivo S50 Pro mini будет того же размера, что и у его предшественника, - 6,31 дюйма. Однако, экран базовой версии S50 mini станет меньше, сократившись с 6,67 дюйма до 6,59 дюйма. Экран обоих устройств будут плоским, разрешение 1,5 К.

Vivo S50 получит металлический корпус и перископическую телеобъективную камеру «флагманского уровня» В то же время S50 Pro mini, по слухам, получит полноценное "флагманское оборудование", хотя на данный момент более подробная информация недоступна.

Согласно предыдущей утечке, S50 Pro mini будет оснащен SoC MediaTek Dimensity 9400, ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев на дисплее, а также тремя тыловыми камерами, в том числе с перископическим телеобъективом. Ожидается, что серия S50 будет представлена в Китае в следующем месяце, конкурируя с серией Reno15 от Oppo и устройствами Honor 500.