Анонсы: Jolla Phone на Sailfish OS представлен официально

08.12.2025, MForum.ru

После долгого перерыва финская компания Jolla анонсировала новый смартфон. Новинка называется Jolla Phone и рекламируется компанией Jolla как "независимый европейский телефон для работы с Linux" (DIT).

Jolla говорит, что телефон Jolla - это "настоящий Linux-телефон", потому что внутри он работает под управлением "настоящего Linux", "а не псевдо-Linux". Но это суть. С точки зрения пользователя, вы получаете версию 5 Sailfish OS, ориентированную на конфиденциальность, которая рекламируется как "единственная европейская мобильная операционная система".

Jolla также утверждает, что в Sailfish OS "нет отслеживания, звонков домой и скрытой аналитики". И хотя он поддерживает приложения для Android, вы можете полностью отключить функцию Google на своем телефоне, когда захотите.

Если говорить о технических характеристиках и функциях, то телефон Jolla оснащен "высокопроизводительной" SoC MediaTek и получтил 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища, которое можно расширить с помощью карты microSD.

Jolla Phone оснащен 6,36-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением FullHD с плотностью пикселей 390 ppi, для защиты экрана используется стекло Gorilla Glass. Фоточасть включает в себя 50 Мп основной сенсор на задней панели, которой дополняет 13-мегапиксельная сверхширокоугольная камера. Разрешение фронтальной камеры для селфи не сообщается.

Jolla Phone оснащен аккумулятором емкостью 5500 мАч, который может быть заменен пользователем. Задняя крышка также может быть заменена, а Jolla предложит ее в трех цветах - белом, черном и оранжевом.

Другие отличительные особенности телефона Jolla включают в себя встроенный сбоку сканер отпечатков пальцев, NFC, подключение 5G, поддержку двух SIM-карт и функцию физического отключения микрофона, камеры, Bluetooth, среди прочего. Кроме того, на смартфон "распространяется гарантия на поддержку операционной системы в течение как минимум 5 лет".

Компания Jolla заявляет, что технические характеристики Jolla Phone подлежат окончательному подтверждению после окончательной оплаты и изготовления, и могут быть внесены незначительные изменения. Почему это так? Потому, что Jolla Phone будет выпущен только в том случае, если к 4 января 2026 года будет оформлено предварительных заказов не менее чем на 2000 единиц. Однако на момент написания новости Jolla уже получила более 1200 предварительных заказов.

Полная стоимость смартфона для оформивших предзаказ - 499 евро, в то время как обычная цена будет составлять от 599 до 699 евро. Те, кто оформит предварительный заказ на Jolla Phone, получат специальную заднюю крышку в знак признательности за поддержку.

Финская компания пообещала вернуть спонсорам сумму предварительного заказа, если количество предварительных заказов не достигнет 2000 до 4 января 2026 года. Но поскольку он уже превысил отметку в 1000 экземпляров, есть вероятность, что Jolla Phone поступит в производство.

Поставки Jolla Phone ожидаются к концу первого полугодия 2026 года, и он будет доступен в Великобритании, Норвегии, Швейцарии и ЕС. Смартфон может появиться за пределами Европы, его доступность будет расширяться в зависимости от интереса покупателей.