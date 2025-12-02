Слухи: OnePlus готовит доступный планшет с 5G и поддержкой стилуса

02.12.2025, MForum.ru

Компания OnePlus подтвердила дату премьеры нового планшета. 17 декабря в Бангалоре (Индия) состоится презентация OnePlus Pad Go 2, который станет заметным обновлением для бюджетного сегмента.

Новинка получит 12.1-дюймовый экран высоким разрешением 2.8K (2800 x 1980 пикселей) и нестандартным соотношением сторон 7:5, что обещает удобство для работы с документами и веб-серфинга. Пиковая яркость дисплея составит 900 нит, а поддержка стандарта Dolby Vision должна обеспечить качественное воспроизведение HDR-контента.

Основой аппаратной части устройства станет чипсет MediaTek Dimensity 7300 в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Единственной конфигурацией на старте продаж будет вариант с 256 ГБ встроенной памяти. Из коробки планшет будет работать на OxygenOS 16, основанной на Android 16.

Главными качественными отличиями от предшественника станут два новшества. Во-первых, поддержка мобильных сетей пятого поколения (5G), впервые в планшетах OnePlus. Во-вторых, производитель впервые для этой линейки представит совместимый стилус OnePlus Pad Go 2 Stylo с 4096 уровнями чувствительности к нажатию. Также среди программных функций заявлен режим Open Canvas для улучшенного многозадачного режима.

Планшет будет представлен в двух цветах: классическом Shadow Black и более ярком Purple (также известном как Lavender Drift).

По сравнению с первой моделью Pad Go на процессоре Helio G99, новая версия делает серьёзный шаг вперёд. Переход на более мощный и энергоэффективный чип Dimensity 7300, особенно в связке с 5G, меняет позиционирование устройства. Планшет становится более универсальным инструментом не только для развлечений, но и для продуктивной работы в дороге, где требуется стабильный и быстрый интернет.

Презентация «Rise as One» пройдёт в офлайн-формате. Поклонники бренда могут приобрести билет за 499 индийских рупий на платформе BookMyShow, что даст доступ не только к самому мероприятию, но и к демозонам с новинками. Для глобальной аудитории будет организована традиционная онлайн-трансляция.