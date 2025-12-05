Анонсы: Realme P4x представлен официально

MForum.ru
05.12.2025,
Как и было обещано, Realme представила Realme P4x в качестве третьего устройства серии P.
Realme P4x оснащен 6,72-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением FullHD + с частотой обновления 144 Гц и максимальной яркостью 1000 нит. Также сообщается, что дисплей обеспечивает точность касания до 96,9% при работе мокрыми руками. В вырезе дисплея размещена 8-мегапиксельная селфи-камера.
На задней панели расположена основная камера разрешением 50 Мп, к которой присоединен дополнительный блок разрешением 2 Мп. Основа аппаратной платформы – чипсет Dimensity 7400 Ultra SoC, который дополняют до 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти для хранения данных. Realme P4x работает под управлением Android 15 на базе Realme UI 6.0 из коробки, данных о сроках обновления ОС и системы безопасности пока нет.
Для обеспечения автономности Realme P4x используется аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 45 Вт. Он также поддерживает байпасную зарядку. Среди других особенностей Realme P4x отметим двойные стереодинамики, испарительную камеру площадью 5300 мм2 для охлаждения, а также поддержку игр BGMI, Call of Duty: Mobile и Mobile Legends со скоростью 90 кадров в секунду.
P4x соответствует классу защиты IP64 и получил сертификат MIL-STD-810H. Для биометрической аутентификации он оснащен боковым сканером отпечатков пальцев.
Realme P4x предлагается в матово-серебристом, элегантно-розовом и озерно-зеленом цветах с тремя вариантами памяти - 6 ГБ/128 ГБ, 8 ГБ/128 ГБ и 8 ГБ/256 ГБ по цене 15 999 ($180/€150), 17 499 ($195/€165) и 19 499 ($215/€185) индийских рупий, соответственно. Они поступят в продажу в Индии с 10 декабря на официальном сайте Realme, Flipkart, а также на основных каналах продаж.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
05.12. [Новинки] Анонсы: Realme представила в Индии Watch 5 с обновленным дизайном и независимым GPS за $49 / MForum.ru
02.12. [Новинки] Слухи: «Чемпион по производительности» OnePlus 15R готовится к дебюту / MForum.ru
25.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые параметры Realme 16 Pro / MForum.ru
21.11. [Новости компаний] Статистика: iPhone 11 вот уже пятый год подряд остается самым популярным смартфоном среди абонентов МТС / MForum.ru
10.11. [Новинки] Анонсы: Realme GT 8 Pro Aston Martin представлен официально / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Realme представила в Индии Watch 5 с обновленным дизайном и независимым GPS за $49 / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Realme P4x представлен официально / MForum.ru
04.12. [Новинки] Анонсы: HMD представила новые кнопочные телефоны / MForum.ru
04.12. [Новинки] Анонсы: Samsung представляет в Индии доступный планшет для развлечений и учебы – Galaxy Tab A11 / MForum.ru
03.12. [Новинки] Анонсы: Nubia Flip3 официально представлена в Японии / MForum.ru
03.12. Анонсы: ZTE Nubia Fold появился в Японии / MForum.ru
02.12. [Новинки] Анонсы: Смартфон с тройным сложением Samsung Galaxy Z TriFold представлен официально / MForum.ru
02.12. [Новинки] Слухи: «Чемпион по производительности» OnePlus 15R готовится к дебюту / MForum.ru
02.12. [Новинки] Слухи: OnePlus готовит доступный планшет с 5G и поддержкой стилуса / MForum.ru
01.12. [Новинки] Слухи: в iPhone 17e ожидают избавление от «чёлки» в пользу Dynamic Island / MForum.ru
01.12. [Новинки] Слухи: Xiaomi готовит выпуск флагмана с акцентом на оптическую систему / MForum.ru
28.11. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro вышел на глобальный рынок / MForum.ru
27.11. [Новинки] Анонсы: Планшеты Poco Pad X1 и Pad M1 представлены официально / MForum.ru
27.11. [Новинки] Анонсы: Nothing представила в Индии бюджетный смартфон с уникальным дизайном / MForum.ru
26.11. [Новинки] Анонсы: iQOO 15 выходит на глобальный рынок / MForum.ru
26.11. [Новинки] Анонсы: Планшет Huawei MatePad Edge представлен официально / MForum.ru
26.11. [Новинки] Анонсы: Huawei Mate 80 и Mate 80 Pro представлены официально / MForum.ru
26.11. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Huawei Mate X7 представлен официально / MForum.ru
26.11. [Новинки] Компоненты: Qualcomm анонсировала Snapdragon 8 Gen 5 / MForum.ru
25.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые параметры Realme 16 Pro / MForum.ru