Анонсы: Realme P4x представлен официально

05.12.2025, MForum.ru

Как и было обещано, Realme представила Realme P4x в качестве третьего устройства серии P.

Realme P4x оснащен 6,72-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением FullHD + с частотой обновления 144 Гц и максимальной яркостью 1000 нит. Также сообщается, что дисплей обеспечивает точность касания до 96,9% при работе мокрыми руками. В вырезе дисплея размещена 8-мегапиксельная селфи-камера.

На задней панели расположена основная камера разрешением 50 Мп, к которой присоединен дополнительный блок разрешением 2 Мп. Основа аппаратной платформы – чипсет Dimensity 7400 Ultra SoC, который дополняют до 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти для хранения данных. Realme P4x работает под управлением Android 15 на базе Realme UI 6.0 из коробки, данных о сроках обновления ОС и системы безопасности пока нет.

Для обеспечения автономности Realme P4x используется аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 45 Вт. Он также поддерживает байпасную зарядку. Среди других особенностей Realme P4x отметим двойные стереодинамики, испарительную камеру площадью 5300 мм2 для охлаждения, а также поддержку игр BGMI, Call of Duty: Mobile и Mobile Legends со скоростью 90 кадров в секунду.

P4x соответствует классу защиты IP64 и получил сертификат MIL-STD-810H. Для биометрической аутентификации он оснащен боковым сканером отпечатков пальцев.

Realme P4x предлагается в матово-серебристом, элегантно-розовом и озерно-зеленом цветах с тремя вариантами памяти - 6 ГБ/128 ГБ, 8 ГБ/128 ГБ и 8 ГБ/256 ГБ по цене 15 999 ($180/€150), 17 499 ($195/€165) и 19 499 ($215/€185) индийских рупий, соответственно. Они поступят в продажу в Индии с 10 декабря на официальном сайте Realme, Flipkart, а также на основных каналах продаж.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

