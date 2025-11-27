Анонсы: Планшеты Poco Pad X1 и Pad M1 представлены официально

MForum.ru
27.11.2025,
В ходе мероприятия, проходившего на острове Бали (Индонезия) бренд Poco анонсировал планшеты Poco Pad X1 и Pad M1.
Poco Pad X1 оснащен 11,2-дюймовым ЖК-дисплеем с частотой обновления 144 Гц, максимальной яркостью 800 нит и разрешением 3,2 Кб. Дисплей также поддерживает HDR10, Dolby Vision и режим солнечного освещения.
Poco Pad X1 базируется на SoC Snapdragon 7 + Gen 3, которая работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ памяти UFS 4.0. Программная часть основана на Xiaomi HyperOS 2. Также отметим поддержку Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4.
В Poco Pad X1 установлена 13-мегапиксельная камера на задней панели и 8-мегапиксельная на передней. Планшет оснащен аккумулятором емкостью 8850 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.
Также он оснащен четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos и ИК-портом для управления техникой. Планшет выполнен в цельнометаллическом корпусе и доступен в синем и сером цветах. Его толщина составляет 6,18 мм, а вес - 500 г.
Вторая новинка, Poco Pad M1 базируется чипсете Snapdragon 7s 4-го поколения и доступна с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти UFS 2.2. Для расширения памяти можно использовать карты microSD.
Poco Pad M1 оснащен увеличенной до 12,1-дюймов ЖК-панелью с частотой обновления 120 Гц, разрешением 2,5 Кбит/с и яркостью до 600 нит (HBM). Дисплей поддерживает технологию Dolby Vision и режим работы при солнечном свете.
Poco Pad M1 оснащен 8-мегапиксельной тыловой камерой и 8-мегапиксельным сенсором на передней панели для селфи и видеозвонков. За автономность Poco Pad M1 отвечает аккумулятор емкостью 12 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.
Другие характеристики включают Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, HyperOS 2 с функциями искусственного интеллекта и динамики с поддержкой Dolby Atmos.
Poco Pad M1 также будет продаваться в синем и сером цветах. Его толщина составляет 7,5 мм, а вес - 610 г. Poco Pad X1 поставляется в единственном варианте емкостью 8 ГБ /512 ГБ по цене 349 долларов, в то время как Pad M1 продается по цене 279 долларов за единственную модель емкостью 8 ГБ /256 ГБ.
Конечно, это цены для первых покупателей, и как только предложение закончится, X1 поступит в продажу по цене 399 долларов, а M1 - по цене 329 долларов. Также компания Poco также представила новый аксессуар с клавиатурой для Pad X1 по цене 199 долларов. Для обоих планшетов также доступны другие аксессуары, такие как чехол, стандартная клавиатура и ручка Poco Focus.
© Антон Печеровый,
