Анонсы: Планшеты Poco Pad X1 и Pad M1 представлены официально

MForum.ru

Анонсы: Планшеты Poco Pad X1 и Pad M1 представлены официально

27.11.2025, MForum.ru

В ходе мероприятия, проходившего на острове Бали (Индонезия) бренд Poco анонсировал планшеты Poco Pad X1 и Pad M1.

Анонсы: Планшеты Poco Pad X1 и Pad M1 представлены официально

Poco Pad X1 оснащен 11,2-дюймовым ЖК-дисплеем с частотой обновления 144 Гц, максимальной яркостью 800 нит и разрешением 3,2 Кб. Дисплей также поддерживает HDR10, Dolby Vision и режим солнечного освещения.

Poco Pad X1 базируется на SoC Snapdragon 7 + Gen 3, которая работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ памяти UFS 4.0. Программная часть основана на Xiaomi HyperOS 2. Также отметим поддержку Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4.

Анонсы: Планшеты Poco Pad X1 и Pad M1 представлены официально

В Poco Pad X1 установлена 13-мегапиксельная камера на задней панели и 8-мегапиксельная на передней. Планшет оснащен аккумулятором емкостью 8850 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

Также он оснащен четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos и ИК-портом для управления техникой. Планшет выполнен в цельнометаллическом корпусе и доступен в синем и сером цветах. Его толщина составляет 6,18 мм, а вес - 500 г.

Анонсы: Планшеты Poco Pad X1 и Pad M1 представлены официально

Вторая новинка, Poco Pad M1 базируется чипсете Snapdragon 7s 4-го поколения и доступна с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти UFS 2.2. Для расширения памяти можно использовать карты microSD.

Poco Pad M1 оснащен увеличенной до 12,1-дюймов ЖК-панелью с частотой обновления 120 Гц, разрешением 2,5 Кбит/с и яркостью до 600 нит (HBM). Дисплей поддерживает технологию Dolby Vision и режим работы при солнечном свете.

Poco Pad M1 оснащен 8-мегапиксельной тыловой камерой и 8-мегапиксельным сенсором на передней панели для селфи и видеозвонков. За автономность Poco Pad M1 отвечает аккумулятор емкостью 12 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

Другие характеристики включают Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, HyperOS 2 с функциями искусственного интеллекта и динамики с поддержкой Dolby Atmos.

Анонсы: Планшеты Poco Pad X1 и Pad M1 представлены официально

Poco Pad M1 также будет продаваться в синем и сером цветах. Его толщина составляет 7,5 мм, а вес - 610 г. Poco Pad X1 поставляется в единственном варианте емкостью 8 ГБ /512 ГБ по цене 349 долларов, в то время как Pad M1 продается по цене 279 долларов за единственную модель емкостью 8 ГБ /256 ГБ.

Конечно, это цены для первых покупателей, и как только предложение закончится, X1 поступит в продажу по цене 399 долларов, а M1 - по цене 329 долларов. Также компания Poco также представила новый аксессуар с клавиатурой для Pad X1 по цене 199 долларов. Для обоих планшетов также доступны другие аксессуары, такие как чехол, стандартная клавиатура и ручка Poco Focus.

Анонсы: Планшеты Poco Pad X1 и Pad M1 представлены официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

21.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Poco F8 Ultra / MForum.ru

17.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты дизайн и спецификации Poco Pad M1 / MForum.ru

02.09. [Новинки] Анонсы: Poco C85 на базе MediaTek Helio G81 Ultra представлен официально / MForum.ru

13.08. [Новинки] Анонсы: Poco M7 Plus 5G официально представлен в Индии / MForum.ru

23.07. [Новинки] Слухи: Redmi Turbo 5 может получить Dimensity 8500 Ultra / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

27.11. [Новинки] Анонсы: Планшеты Poco Pad X1 и Pad M1 представлены официально / MForum.ru

27.11. [Новинки] Анонсы: Nothing представила в Индии бюджетный смартфон с уникальным дизайном / MForum.ru

26.11. [Новинки] Анонсы: iQOO 15 выходит на глобальный рынок / MForum.ru

26.11. [Новинки] Анонсы: Планшет Huawei MatePad Edge представлен официально / MForum.ru

26.11. [Новинки] Анонсы: Huawei Mate 80 и Mate 80 Pro представлены официально / MForum.ru

26.11. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Huawei Mate X7 представлен официально / MForum.ru

26.11. [Новинки] Компоненты: Qualcomm анонсировала Snapdragon 8 Gen 5 / MForum.ru

25.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые параметры Realme 16 Pro / MForum.ru

25.11. [Новинки] Слухи: ZTE Nubia Flip3 и Nubia Fold появились на рендерах / MForum.ru

24.11. [Новинки] Слухи: Apple может установить в iPhone 17e камеру, как в обычном iPhone 17 / MForum.ru

24.11. [Новинки] Слухи: Появились рендеры OnePlus Ace 6T / MForum.ru

21.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Poco F8 Ultra / MForum.ru

21.11. [Новинки] Слухи: Появились подробности о OnePlus Ace 6T / MForum.ru

20.11. [Новинки] Анонсы: Lava Agni 4 с «ИИ системного уровня» представлен официально / MForum.ru

20.11. [Новинки]  Анонсы: Honor Magic 8 Pro готовится к глобальному релизу / MForum.ru

19.11. [Новинки] Слухи: iQOO 15 Mini может быть отменен / MForum.ru

19.11. [Новинки] Анонсы: HMD Terra M - “умный функциональный телефон” для корпоративных пользователей / MForum.ru

18.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты полные спецификации Honor 500 и Honor 500 / MForum.ru

17.11. [Новинки] Анонсы: Начался прием предварительных заказов на линейку Huawei Mate 80 / MForum.ru

17.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты дизайн и спецификации Poco Pad M1 / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Яндекс цитирования Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: