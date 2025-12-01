Слухи: Xiaomi готовит выпуск флагмана с акцентом на оптическую систему

01.12.2025, MForum.ru

По данным инсайдеров, компания Xiaomi может представить топовую модель линейки Xiaomi 17 — версию Ultra — уже в конце этого месяца в Китае. Устройство станет логическим дополнением к сентябрьскому анонсу базовой и Pro-версий и обещает серьёзные изменения в подходе к мобильной фотографии.

Согласно утечке, ключевым фокусом Xiaomi 17 Ultra станет «оптическая чистота». Смартфон, как сообщается, получит новое просветляющее покрытие Leica, предназначенное для повышения светопропускания и подавления бликов и ореолов. Источник отмечает, что такой подход означает решение проблем на уровне оптики, а не только программными методами, что должно обеспечить высокую детализацию и точность цветопередачи.

В конструкции камер также ожидаются перемены. Вместо четырёх модулей, как у предшественника, в 17 Ultra может использоваться тройная система, но повышенной мощности. Ожидаемый состав фоточасти: основной датчик на 50 Мп формата 1 дюйм (вероятно, OmniVision OV50X), перископный телеобъектив с разрешением 200 Мп и 50 Мп сверхширокоугольный модуль.

Для обработки изображений устройство, предположительно, будет использовать платформу Snapdragon 8 Elite Gen 5. Также прогнозируется значительное увеличение ёмкости аккумулятора — до 6000–7000 мАч, что станет заметным шагом вперёд для серии.

В дизайне может произойти возврат к плоскому экрану вместо изогнутого, а под дисплеем разместится ультразвуковой сканер отпечатков. Среди других ожидаемых нововведений — поддержка двухспутниковой связи и повышенная прочность корпуса.

По имеющимся данным, вместе со смартфоном на мероприятии могут быть представлены фитнес-трекер Band 10 Pro и первое сетевое хранилище (NAS) от Xiaomi. Официальный анонс, как ожидается, состоится до конца декабря. Выход модели на глобальный рынок традиционно может произойти позднее, после китайской премьеры.