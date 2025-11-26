Компоненты: Qualcomm анонсировала Snapdragon 8 Gen 5

MForum.ru
26.11.2025,
Компания Qualcomm официально представила новый чипсет 8-й серии, который находится на уровень ниже флагманской SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5. Новый Snapdragon 8 Gen 5 предназначен для создания устройств флагманского уровня, но с более низкой стартовой ценой.
Как и 8-й Gen Elite 5, 8-й Gen 5 построен по 3-нм технологическому процессу и оснащен процессором третьего поколения Qualcomm Oryon с 2-кратными основными ядрами, работающими на частоте 3,8 ГГц, и 6-кратными производительными ядрами, работающими на частоте 3,32 ГГц.
Что касается производительности, Qualcomm фактически сравнивает Snapdragon 8 Gen 5 с чипом Snapdragon 8 Gen 3 двухлетней давности, обещая 36%-ное улучшение работы центрального процессора, 11%-ную производительность графического процессора, 46%-ное улучшение работы искусственного интеллекта и 13%-ную общую экономию энергии SoC.
В SD 8 Gen 5 используется тот же графический процессор Adreno 840 с движком Frame Motion Engine 3.0, что и в 8 Gen Elite 5, но без высокопроизводительной памяти Adreno (HPM).
Новый чип также оснащен процессором Qualcomm Hexagon NPU, который обеспечивает улучшение задач искусственного интеллекта на 46% по сравнению с SD 8 Gen 3 благодаря поддержке искусственного интеллекта на устройстве и мультимодальному вводу данных. В других моделях 8 Gen 5 используется провайдер Qualcomm Spectra ISP и радиочастотная система X80 5G Modem - тот же модем, который использовался в прошлогоднем Snapdragon 8 Elite.
OnePlus станет первой компанией, которая выпустит на рынок SD 8 Gen 5 вместе с OnePlus Ace 6T/15R. Ожидается, что другие производители, такие как iQOO, Motorola и vivo, также вскоре представят телефоны с новым чипом.
© Антон Печеровый,
